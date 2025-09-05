唐西奇猛砍37分準大三元　斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強

▲唐西奇率領斯洛維尼亞挺進亞錦賽16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025年籃球歐錦賽持續如火如荼地進行，擁有超級球星「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）在陣的斯洛維尼亞，此戰唐西奇轟下37分、11籃板、9助攻、3抄截、1阻攻的準大三元數據，也幫助斯洛維尼亞以106比96擊敗以色列，拿下3連勝並以分組第3名順利挺進最終16強淘汰賽。

唐西奇今夏「減重」有成，也和母隊洛杉磯湖人簽下鉅額延長合約，而他也選擇為祖國斯洛維尼亞出征本屆歐錦賽，日前也成為歐錦賽近30年來首位創下大三元數據好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而對上以色列之戰，唐西奇全場轟下37分、11籃板、9助攻、3抄截、1阻攻，率隊以10分之差贏球。

唐西奇表示，「團隊在開局就打出侵略性，這是球隊晉級的關鍵一步，但真正的挑戰還在後頭。」

過去斯洛維尼亞男籃隊史曾於2017年拿下歐錦賽冠軍，本屆在唐西奇領軍下，以3勝2敗排在小組第3位，接下來16強戰將交手義大利。

以色列雖然輸球，但效力波特蘭拓荒者的前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）全場也砍下34分、9籃板，以色列最終以小組第4名晉級，接下來在16強戰將對上希臘，爭取8強門票。