運動雲

>

唐西奇猛砍37分準大三元　斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強

▲▼斯洛維尼亞唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇率領斯洛維尼亞挺進亞錦賽16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025年籃球歐錦賽持續如火如荼地進行，擁有超級球星「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）在陣的斯洛維尼亞，此戰唐西奇轟下37分、11籃板、9助攻、3抄截、1阻攻的準大三元數據，也幫助斯洛維尼亞以106比96擊敗以色列，拿下3連勝並以分組第3名順利挺進最終16強淘汰賽。

唐西奇今夏「減重」有成，也和母隊洛杉磯湖人簽下鉅額延長合約，而他也選擇為祖國斯洛維尼亞出征本屆歐錦賽，日前也成為歐錦賽近30年來首位創下大三元數據好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而對上以色列之戰，唐西奇全場轟下37分、11籃板、9助攻、3抄截、1阻攻，率隊以10分之差贏球。
唐西奇表示，「團隊在開局就打出侵略性，這是球隊晉級的關鍵一步，但真正的挑戰還在後頭。」

過去斯洛維尼亞男籃隊史曾於2017年拿下歐錦賽冠軍，本屆在唐西奇領軍下，以3勝2敗排在小組第3位，接下來16強戰將交手義大利。

以色列雖然輸球，但效力波特蘭拓荒者的前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）全場也砍下34分、9籃板，以色列最終以小組第4名晉級，接下來在16強戰將對上希臘，爭取8強門票。

關鍵字： 唐西奇歐錦賽湖人NBALuka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

TPVL職業排球元年開打　首季4隊保底都有季後賽門票

TPVL職業排球元年開打　首季4隊保底都有季後賽門票

小飛人林彥廷正式簽約國王　喊話對決高中隊友高錦瑋

小飛人林彥廷正式簽約國王　喊話對決高中隊友高錦瑋

攻城獅「慕獅女孩」添人氣4星　鄭熙靜、李藝斌、彭彭、岱縈加盟

攻城獅「慕獅女孩」添人氣4星　鄭熙靜、李藝斌、彭彭、岱縈加盟

林昀儒斜槓當起料理總監　回憶奶奶打造「金孫四季豆」

林昀儒斜槓當起料理總監　回憶奶奶打造「金孫四季豆」

快訊／後林書豪時代最狂補強！　「政大航空」林彥廷加盟國王

快訊／後林書豪時代最狂補強！　「政大航空」林彥廷加盟國王

倒了！WNBA女籃救世主克拉克　宣布賽季因傷提前報銷

倒了！WNBA女籃救世主克拉克　宣布賽季因傷提前報銷

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

熱門新聞

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

3葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

4「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

5陳子豪感性談林智勝

最新新聞

1唐西奇37分準大三元　率隊闖歐錦賽16強

2葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

3陳子豪感性談林智勝

4鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝

5簡浩執教首勝　夢想家擊敗日職籃勁旅

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366