「ABC帥哥連線」的祝福　毛加恩：期待簡浩當總教練帶出火花

▲簡浩接任夢想家總教練，昔日好戰友也是國王總經理毛加恩開心給予祝福。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家在2025-26賽季，選擇讓「帥哥射手」簡浩退役後直接接任球隊總教練，震撼台灣籃壇。昔日在SBL時期，曾以帥氣外型加上同屬華裔背景，被稱為「ABC連線」，簡浩的好戰友，現任新北國王總經理毛加恩就表示，「替簡浩開心，也有點擔心，他是個不怕挑戰的人，我很期待看他執教帶隊有新的火花產生！」

簡浩、毛加恩由於同屬華裔背景，在先後返台投入SBL聯賽後，由於相同背景加上都曾在當時的璞園男籃效力，兩人迅速建立好交情，甚至也曾攜手勇闖演藝圈，成為籃球員跨界發展的代表人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

毛加恩在高掛球鞋後，隨著新北國王成立成為球隊總經理，不僅幫助國王先後在PLG、TPBL兩大職籃聯盟拿下年度總冠軍，也在上賽季獲得「年度最佳經理人」獎項肯定，可說是退役後仍打出一片天。

至於簡浩，在日前震撼宣布退役後，更是直接成為夢想家新任主帥，新賽季將扛起率隊朝隊史首冠邁進重任。身為好友的毛加恩，更是大方獻上祝福，希望簡浩能在總教練職位上發光發熱。

毛加恩表示，「簡浩事前並沒有跟我談過這件事，我第一時間聽到就恭喜他，也很替他開心。他是一個很會帶氣氛的人，也具有不怕挑戰的特質，我很期待看到他在帶隊時能帶出新的火花。」

▲簡浩接任夢想家總教練兵符，被管理層視為重要的安定力量拼圖。（圖／夢想家提供）