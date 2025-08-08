運動雲

19歲新星謝銘駿「跳級」拚職籃　選秀成最大X因子

▲▼112學年度HBL高中籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，光復高中謝銘駿。（圖／記者李毓康攝）

▲來自光復高中的謝銘駿，經歷1年短暫旅美後決定返台挑戰TPBL職籃。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃將於8月11日舉行2025新人選秀會，日前聯盟也正式公佈通過資格審查的27位待選新秀名單。其中，又以年僅19歲，昔日曾有HBL「最強高中生」稱號的新星謝銘駿，在確定投入此次選秀後，成為最大震撼彈，也被看好是選秀狀元大熱門劉丞勳之外，又一位潛力新星指標。

雖然日前台灣雙職籃合作、合併失敗，連帶也讓「聯合選秀」確定破局。但TPBL職籃仍決定以現有7隊規模進行本屆選秀，7日聯盟也正式公佈27位待選新秀名單。

其中，包括狀元大熱門，來自健行科大的劉丞勳之外，另外包括台灣師大長人前鋒曾信武、健行科大控衛徐宏瑋，都可能成為前3順位熱門人選。

至於確定投入此次TPBL職籃選秀的謝銘駿，無疑為此次選秀投下一顆最強「震撼彈」！

根據TPBL聯盟公布選秀資料，身高190公分、體重85公斤，畢業自HBL名門光復高中的謝銘駿，過去在光復時期就曾拿下HBL新人王，隨後也幫助光復完成冠軍2連霸，個人也榮膺總冠軍賽最有價值球員，可說是該屆台灣「最強高中生」代表。

高中畢業後，謝銘駿選擇旅美，前進位在佛羅里達州的籃球預備學校Southern Coast Academy就讀，不過僅經過1年時間，謝銘駿就決定返台，並選擇不前進UBA大專籃球聯賽，而是直接朝職籃舞台叩關挑戰。

據了解，謝銘駿在確定直接「跳級」挑戰職籃舞台後，已經受到台灣多支職業球團關注，且兩聯盟都有球團認真評估網羅謝銘駿的可能性，因此在謝銘駿投入TPBL職籃後，究竟哪支球隊會選進這位年輕具潛力好手，也將是選秀會一大關注焦點。

不過，年僅19歲，且未有任何大學聯賽資歷情況下，謝銘駿要直接轉換成為職籃即戰力，恐怕仍需要至少2年的養成期，才能逐漸適應職籃強度與比賽節奏，因此選進他的球隊是否具有足夠的養成計畫，也將是球團後續所應該著眼的重點所在。

關鍵字： 謝銘駿選秀TPBL台籃光復HBL

19歲新星謝銘駿「跳級」拚職籃　選秀成最大X因子

