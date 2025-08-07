媲美周俊三的「橫移跳投」絕技　徐宏瑋成熟狀態ready拚職籃

▲健行科大主力控衛徐宏瑋，此次也將投入TPBL職籃選秀。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃將於8月11日正式舉行2025年新人選秀會，其中來自傳統強權健行科大的主力控衛徐宏瑋，也將投入此次選秀會行列。且同樣有機會在首輪前3順位就獲得青睞。身為健行主帥，同時也身兼球評角色的劉孟竹就表示，「徐宏瑋有一招和當年傳奇控衛周俊三相當類似的『急停後橫移跳投』，同時也具備很不錯的對抗性，會是職籃的成熟即戰力。」

TPBL職籃本次正式選秀名單，今（7日）下午正式公佈27位參選新秀名單，其中來自健行科大的主力控衛，也和好戰友劉丞勳一同報名參選。

兩人一路從泰山高中再到健行科大，都是攜手打拚的同窗好戰友，當年泰山勇奪隊史HBL首冠，徐宏瑋就風光摘下該屆男子組MVP殊榮，來到UBA層級，除了菜鳥年拿下第三名，過去三屆則兩人都攜手幫助球隊抱回亞軍。

今年UBA小巨蛋決賽時，好感情的兄弟倆還曾上演「公主抱」戲碼，劉丞勳一把抱起抽筋的徐宏瑋退場治療，好交情不言可喻。

由於此次TPBL職籃與PLG職籃合作、合併案相繼破局，TPBL陣營決定取消相關新人體測，在啟動報名後，11日就將直接展開本屆選秀會。

因此本屆待選新秀，多半都是各自前往職業隊測試，而徐宏瑋先前更是隨桃園台啤永豐雲豹參與2025第二屆閩港澳台同心盃籃球邀請賽，並在賽事中展現不錯的拚勁。

雲豹球團營運長顏行書就表示，「球隊目前選秀計畫，就是希望找到一位能和高錦瑋互補的控球人選，我們認為徐宏瑋展現出的拚勁與防守強度，確實是很不錯的考慮對象之一。」

身高173公分、77公斤的徐宏瑋，在攻守兩端都具備強悍態度，在本屆待選新秀中，確實有著不錯的成熟度。

健行科大主帥劉孟竹就笑稱，「徐宏瑋打球就是很『老』，會有一些比較油條的打法，他的整體成熟度也比較夠，我相信會是即戰力型的新秀。」

劉孟竹也透露，「徐宏瑋在高中時期，就有一招急停後在空中橫移跳投，在我的印象中，台灣的矮後衛過去就只有三哥（周俊三）會使用這一招，我認為這是他進攻端很大的一個特點，防守上他也樂意和對手進行身體對抗。」

按照目前選前態勢，徐宏瑋有高機率能在前3順位獲得青睞，特別是幾支需要補強控衛的球隊，都可能鎖定這名後場好手嘗試網羅。