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賀丹隨康乃爾大學赴義大利移訓　4日會師中華男籃出征亞洲盃

▲中華藍隊圖齊、賀丹、賀博、陳盈駿。（圖／籃協提供）

▲賀丹目前隨母校男籃校隊赴義大利移地訓練，預計4日將和中華男籃在沙烏地阿拉伯會合。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

8月5日到17日將在沙烏地阿拉伯開打的2025年亞洲盃男籃賽，此次中華男籃12人國手名單最大亮點，首推「賀家兄弟」賀丹、賀博將首度代表中華隊出征FIBA正式國際賽。不過31日的媒體日上，卻不見賀丹蹤影，原因是他上周返回美國，隨所屬康乃爾大學男籃校隊遠赴義大利進行移地訓練，賀丹將在當地參與其中1場友誼賽，隨後在8月4日直接飛往沙國和中華隊會和，備戰此次亞洲盃。

中華男籃此次亞洲盃12人國手名單今日正式公佈，賀丹、賀博雙雙入選，不過今日媒體日上，只有弟弟賀博現身參與訓練，原因是哥哥賀丹向中華隊請假返回美國，並參與目前所屬康乃爾大學男籃校隊的移地訓練。

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此次康乃爾大學男籃校隊赴義大利展開11天移地訓練，預計和當地大學校隊進行3場友誼交流賽，不過賀丹僅會出賽其中1場，就會在8月4日抵達沙烏地阿拉伯，和中華男籃會合，備戰此次亞洲盃。

賀丹、賀博在先前瓊斯盃拿下本屆大會最佳5人，哥哥賀丹更是屢屢在瓊斯盃上演精彩切入爆扣美技，整體調整狀況看來相當不錯，此次中華男籃陣容一字排開，整體陣容深度可說是近年來數一數二整齊，在「賀家兄弟」加盟效力情況下，中華男籃也被看好有衝擊本屆8強的可能性。

▲▼亞洲盃籃球賽開打在即，中華男公布最終12人名單並展開積極練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華男籃備戰亞洲盃，賀博積極操兵備戰。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 賀丹中華男籃中華隊亞洲盃康乃爾大學

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