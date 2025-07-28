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化身NBA三分球王還不夠　勇士柯瑞目標飆進歷史得分榜前10位

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王球星柯瑞希望能擠進NBA生涯總得分榜前10名 。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即將在今年迎接個人職業生涯第17個賽季，目前以4058顆三分球，榮登NBA史上「三分球王」的金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），近日接受專訪時透露，自己下一個目標，會希望生涯總得分站上聯盟歷史前10位。且依照正常進度，柯瑞很可能只要再等兩季，就能正式站上總得分榜第10名大關。

現年已經高齡37歲的柯瑞，2024-25賽季例行賽還能夠出賽70場，並繳出24.5分、4.4籃板、6助攻的優質表現，且在上個賽季正式站上NBA歷史總得分榜第24名。

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事實上，目前柯瑞在現役球員的生涯總得分榜上，也僅次於洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）、洛杉磯快艇哈登（James Harden）以及目前仍是自由球員身份的衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

雖然先前曾經表示，自己不會去追求特殊的數據紀錄，但柯瑞近日受訪時強調，自己會去計算個人平均得分，大概還要打多久才能成為史上第一名位置。

目前柯瑞生涯總得分為25386分，排名聯盟歷史總得分榜第24名，距離聯盟第10名的超級砍將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的28289分，僅剩下2903分差距。

柯瑞對此強調，追求個人目標，並非是讓自己持續前進的最大動力，最重要的還是希望能有爭奪總冠軍的競爭力。

關鍵字： 柯瑞勇士NBA咖哩大神勇士Stephen Curry

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