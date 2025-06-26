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首安與爸爸陳瑞昌神奇巧合　陳佳樂發現都在「11」打數

▲樂天桃猿陳佳樂。（圖／樂天桃猿提供）
▲陳佳樂。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿21歲一壘手陳佳樂昨天面對富邦悍將投手李東洺敲出生涯首安，無巧不巧與爸爸陳瑞昌同樣在第11個打數揮出首安。

前年在一軍打了3打數，昨天陳佳樂在生涯第11個打數揮出首安，他表示，「昨天爸爸有傳影片給我，但沒有多說什麼，該講的平常都會講，爸爸首安球沒有留下來，只有留下首安球棒，我的首安球會留下來，其實媽媽從小到大，都會把我保留具有意義的紀念球，記得少棒參加重光盃開轟，當時是爸爸在當球評，那一球就有特別收藏。」

陳佳樂透露，「爸爸有說剛進職棒，也是第11個打數敲出首安，我算了一下，自己也是第11個打數敲出首安，至少沒有輸他。」

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談到今年成長，陳佳樂表示，「今年上來穩定很多，把該做的做好，其他交給運氣，就是把球打好，能不能安打就是看運氣。」

從高中進入職棒，陳佳樂坦言，「差滿多，知道自己需要什麼，自己的好壞要非常清楚，怎麼樣有幫助，才會越來越好，高中的盃賽只有幾場，但職棒是一整年，最難的是維持，狀況好的時候要做什麼，對自己有幫助。」

陳佳樂認為，「我是守一壘，也不能差太多，今年守備好很多，失誤是還好，之前是沒接好或是丟歪，今年心態是不要想太多，之前怕會做不好，現在心態就是要想辦法做好。」

有一個職棒名將爸爸，陳佳樂直言，「其實也習慣了，當然有好有壞，隨時有個學長可以問，他從小到到知道我的習性，從小看到大，壞處也是有，因為會被拿來比較，做不好的時候，會有負面的聲音，就是有好有壞。」

同時陳佳樂也說，「想法是把球打好，把該做的做好，長打就是自然產生，之前有時候為了要長打，節奏就跑掉，希望可以一直在一軍，不管結果怎麼樣，過程要做好，做到我該做的。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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