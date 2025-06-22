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大谷翔平吞2K沒表現　道奇不敵國民5轟狂炸　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平先發沒有安打。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上華盛頓國民隊，此役大谷翔平4打數沒有表現，被三振2次，終場道奇隊3比7不敵國民隊。

賽前大谷翔平本季累積25發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，4打數沒有安打，被三振2次，打擊率降到0.288。

國民隊第4局率先得分，伍德（James Wood）、賈西亞（Luis García Jr.）連續兩棒掃出中外野陽春全壘打，取得2比0領先。

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道奇隊第5局打破鴨蛋，帕黑斯（Andy Pages）揮出陽春全壘打，幫助球隊追回1分。

6局上，國民隊洛威（Nathaniel Lowe）敲出左外野陽春全壘打，6局下道奇隊捕手史密斯（Will Smith）回敬一發中外野陽春彈，不過國民隊阿布拉姆斯（CJ Abrams）第7局轟出2分砲，擴大領先優勢，8局上國民隊再拿2分，包括洛威揮出單場第2發陽春砲。

道奇隊第9局雖然赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出陽春全壘打，但結果仍以4分差落敗。

國民隊先發投手爾文（Jake Irvin）5.1局被擊出6支安打，包括2發陽春砲，送出7次三振，失掉2分自責分，收下本季第6勝。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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