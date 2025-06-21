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要當「值得擁有機會的人」　李丞齡發現記分板打錯名字

▲統一獅隊李丞齡。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊李丞齡。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅外野手李丞齡今年重新回到球隊，昨日首度上一軍出賽，同時擊出安打，並且敲下打點，李丞齡談到自身心態。

2018年第四輪獲得統一獅指名，李丞齡在一軍3年留下出賽87場、打擊率0.227、4轟、30打點的成績，2023年季中曾被教練團點名自我管理上出了問題，季後因個人生涯規劃離隊。

後來李丞齡短暫加入美國獨立聯盟球隊，但加入沒有多久，遭到球隊釋出，今年2月份回到統一接受測試，並且重新回到球隊。

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昨天敲出回歸後首安，李丞齡認為，「感動是還好，專心在攻擊上。」昨天記分板把李丞齡的名字打成唐肇廷，他笑說，「好像有聽到唐肇廷的應援曲，覺得滿好笑的。」

今年重新加入球隊，春訓表現不差，但開季從二軍出發，李丞齡坦言，「有跟教練說，有一段時間沒有比賽，基本上把棒球放掉，有跟教練溝通，盡快進入狀況，就是一個機會，肌力上面跟人家有差距，好好準備下半季，比預期還要快上一軍。」

經過這段時間訓練，李丞齡認為，「現在沒有差那麼多了，但自己也嚇到，打擊狀況這麼好，在二軍積極跟體能教練，把訓練強度拉高。」

面對職棒生涯重新起點，李丞齡提到，「不是準備好去等待機會，而是值得擁有機會的人，這兩個是不一樣的，足夠有這個機會，已經可以了，而不是還要給我時間。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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