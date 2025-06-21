味全龍考慮找洋砲　葉總直言缺乏陳傑憲、林立「模型」



▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍今年補進陳子豪與朱育賢，但上半季打擊發揮不算理想，味全總教練葉君璋透露，「有考慮找洋砲。」

昨天林智勝先發上陣，替球隊打下第1分，葉君璋表示，「球員有表現，大家都會很開心，尤其他到一定年季，今年球季後要退休，還是有一定表現，他也知道球隊狀況，也會想要帶動球隊氣氛，這一點做得滿好的。」

近期天母主場6連敗，葉君璋認為，「壓力是自己給自己，不是人家給的，球隊狀況不如所想，大家期待滿高的，表現沒有那麼好，自然會有壓力，球員也希望表現給球迷看，表現不如預期的時候，自然會有壓力產生。」

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近期球隊打擊方面不太理想，葉君璋觀察，「這幾場看下來，打擊內容還不錯，從不是那麼穩定，現在比較穩定，只是結果還沒有如預期，慢慢保持下去，自然會變好，但就是期待。」

下半季是不是考慮要找洋砲，葉君璋透露，「的確有考慮這件事情，我們球隊雖然已經5年，很多球員都在摸索當中，過去只有林智勝有經驗的打者，他是個大砲，球隊真正大砲沒幾個，大多是郭天信、李凱威、張政禹，都是靠腳程或是擊球率，無形中比較沒有一個人可以去模仿。」

葉君璋補充說明，「像是統一7-ELEVEn獅有陳傑憲或是樂天桃猿有林立，看他們怎麼比賽，有一個好的模型去跟隨，可以去討論，球隊比較少這種前輩，需要教練去提醒，這方面是比較大的問題，比如曼尼（Manny Ramirez）這種超級明星，給年輕球員不同觀點，原來好打者是這樣子做。」