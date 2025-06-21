運動雲

>

味全龍考慮找洋砲　葉總直言缺乏陳傑憲、林立「模型」

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）
▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍今年補進陳子豪與朱育賢，但上半季打擊發揮不算理想，味全總教練葉君璋透露，「有考慮找洋砲。」

昨天林智勝先發上陣，替球隊打下第1分，葉君璋表示，「球員有表現，大家都會很開心，尤其他到一定年季，今年球季後要退休，還是有一定表現，他也知道球隊狀況，也會想要帶動球隊氣氛，這一點做得滿好的。」

近期天母主場6連敗，葉君璋認為，「壓力是自己給自己，不是人家給的，球隊狀況不如所想，大家期待滿高的，表現沒有那麼好，自然會有壓力，球員也希望表現給球迷看，表現不如預期的時候，自然會有壓力產生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期球隊打擊方面不太理想，葉君璋觀察，「這幾場看下來，打擊內容還不錯，從不是那麼穩定，現在比較穩定，只是結果還沒有如預期，慢慢保持下去，自然會變好，但就是期待。」

下半季是不是考慮要找洋砲，葉君璋透露，「的確有考慮這件事情，我們球隊雖然已經5年，很多球員都在摸索當中，過去只有林智勝有經驗的打者，他是個大砲，球隊真正大砲沒幾個，大多是郭天信、李凱威、張政禹，都是靠腳程或是擊球率，無形中比較沒有一個人可以去模仿。」

葉君璋補充說明，「像是統一7-ELEVEn獅有陳傑憲或是樂天桃猿有林立，看他們怎麼比賽，有一個好的模型去跟隨，可以去討論，球隊比較少這種前輩，需要教練去提醒，這方面是比較大的問題，比如曼尼（Manny Ramirez）這種超級明星，給年輕球員不同觀點，原來好打者是這樣子做。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

葉總談陳子豪「擊球穩定性」　林凱威排定復健賽日期

葉總談陳子豪「擊球穩定性」　林凱威排定復健賽日期

羅戈7局失1分好投　中信4比3送味全天母主場6連敗

羅戈7局失1分好投　中信4比3送味全天母主場6連敗

味全「火球男」右肘韌帶動刀　林逸達本季提前報銷

味全「火球男」右肘韌帶動刀　林逸達本季提前報銷

林智勝重返一軍扛4棒　中信註銷洋投勝騎士

林智勝重返一軍扛4棒　中信註銷洋投勝騎士

沒報名中職選秀　林張子俊簽約美職釀酒人

沒報名中職選秀　林張子俊簽約美職釀酒人

張政禹站哪裡都可以　葉總：守二壘可以拿金手套

張政禹站哪裡都可以　葉總：守二壘可以拿金手套

新洋投康龍來了　葉總看過影片：投球角度滿好的

新洋投康龍來了　葉總看過影片：投球角度滿好的

大家都不想輸徐若熙　葉總談被魏碩成壓制：打到引誘球

大家都不想輸徐若熙　葉總談被魏碩成壓制：打到引誘球

林昱珉3局5保送無關勝敗　林維恩先發3局飆6K

林昱珉3局5保送無關勝敗　林維恩先發3局飆6K

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門新聞

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

林智勝重返一軍扛4棒　中信註銷洋投勝騎士

「多得那2分很關鍵」獅再亮燈！林岳平：未來每一戰都要全力以赴

交給球探了！林岳平看完選秀名單：一頭霧水　眼前戰績先顧好

大谷翔平打點建功＋克蕭3000K「M8」！道奇6比5險勝國民

砸大谷惹怒全場！蘇亞雷斯否認故意：他們愛怎麼講就怎麼講

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

2林智勝一軍4棒　中信註銷勝騎士

3餅總：多得第5、第6分很關鍵！

4林岳平看完選秀名單：一頭霧水！

5大谷打點建！!克蕭3000K「M8」

最新新聞

1新北龜山國小原民趣味運動挑戰

2味全考慮洋砲　葉總直言缺乏陳傑憲、林立

3葉總談陳子豪　林凱威排定復健賽

4大谷打點建！!克蕭3000K「M8」

5守備失誤釀敗局　林子偉自省發聲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

3老將破百歲連線！古久保完全沒考慮短打　威能帝也投得漂亮

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366