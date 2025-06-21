葉總談陳子豪「擊球穩定性」　林凱威排定復健賽日期



▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍外野手陳子豪今年以5+5年複數年合約來到新環境，但目前表現尚未達到水準，味全總教練葉君璋表示，「擊球穩定性還不是那麼好。」

今年陳子豪轉戰味全，目前出賽52場，2支全壘打，14分打點，上壘率0.344，長打率0.318，打擊率0.225。

談到陳子豪狀況，葉君璋認為，「有些人離開熟悉的地方，的確需要時間適應，大家都希望他可以趕快打出應該有的水準，這是遲早的事情，讓他可以早一點恢復水準，其實也不用擔心，有時候擊到球的穩定性，還不是那麼好。」

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而主力牛棚投手林凱威本季出賽8場，戰績1勝0敗3中繼1次救援成功，投了7.1局，被擊出3支安打，投出4次三振，5次四壞球，防禦率1.23，WHIP值1.09。

林凱威4月26日因右手肘不舒服下二軍，經過2次檢查，確定不是韌帶撕裂，只是手肘發炎，有打高濃度血小板血漿注射治療（PRP），評估至少需要休息1個月。

葉君璋透露，「已經有牛棚練投，至少讓他手不會不舒服，後面實戰投打練習（Live BP），預計7月1日可以開始比賽，可能先從二軍開始，基本上就是準備下半季。」