不贊成大谷復出「先發」　神之右手：對身體負擔太大



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年重拾投手身份，本周大谷翔平663天登板投球，名人堂強投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）對此提出看法。

前年大谷翔平動了右手肘韌帶置換手術，去年專職擔任指定打擊，去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，經過3度實戰投打練習（Live BP），教練團跳過第4次實戰投打練習，選擇直接回歸。

大谷翔平在17日對聖地牙哥教士隊之戰登板，睽違663天投球，先發1局被擊出2支安打，失1分，打擊方面也貢獻2安以及2打點。

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針對大谷翔平這場復出戰，波士頓紅襪隊特別顧問、名人堂投手馬丁尼茲直言，「不贊成他以先發投手身份回歸。」

馬丁尼茲表示，大谷翔平若以中繼身分出賽，依舊能維持99至100英里的球速，並坦言：「但若以先發身份出場，對身體負擔太大，沒人能保證他的手肘不會再壞掉。」

他進一步指出，「身為先發投手需要花時間備戰，還要調整比賽節奏」，建議大谷翔平應以長遠職涯為優先，改由中繼角色出發，「我希望他能長久健康地打球，投兩局的中繼對他來說會是更好的選擇。」

大谷翔平過去已歷經兩次手肘置換手術，未來如何安排投手任務，恐成球隊與個人健康權衡的重要議題。