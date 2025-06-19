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理解黃暐傑報名中職選秀　葉總：選他會是賭注

亞洲棒球錦標賽中華VS中國。黃暐傑（圖／記者季相儒攝）
▲黃暐傑報名中華職棒季中選秀。（圖／資料照）  

記者陳立勳／天母報導

台灣旅美投手黃暐傑這兩年經歷手術與復健，目前還在復健階段，如今確定投入今年中華職棒季中新人選秀，也是今年選秀唯一旅外球員，味全龍總教練葉君璋坦言，「選他會是一個賭注。」

2014年黃暐傑加入亞利桑納響尾蛇隊體系，2019年效力德州遊騎兵隊，曾經上過大聯盟，總共4場出賽，防禦率3.18，經過兩年等待，2022年加入舊金山巨人隊，後來透過規則五選秀轉戰海盜隊。

前年黃暐傑受邀大聯盟春訓，但在熱身賽發現右手肘韌帶撕裂，並且動了韌帶移植手術，原先按照正常進度復健，調整到實戰打擊練習（Live BP）階段，不料前年6月時手肘反覆不適，進一步檢查後確認為肌腱撕裂，後來再度動刀。

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近期黃暐傑開始牛棚練投，確定報名中職選秀，葉君璋表示，「可以理解他想要選，是一個不錯的時間點，雖然我們不一定能選得到，但我認為他是選了不錯的時機點。」

在黃暐傑報名之後，是不是會牽動選秀第一輪，葉君璋認為，「對於第一輪影響應該不大，我猜大家都有人選，一定有想過，如果黃暐傑回來，要不要去選，因為狀況不是很明確，今年能不能比賽，目前不知道，如果要選他，這會是一個賭注。」

關鍵字： 中職味全龍

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