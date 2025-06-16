大谷翔平準備重返投手丘　道奇計畫從「開局投手」出發



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，根據《ESPN》記者拉弗克（Karl Ravech）在個人社群報導，道奇隊內部目前高度評估讓大谷翔平於本週重啟投手身分出賽的可能性。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，如今隨著已連續3度實戰投打練習（Live BP）。

儘管道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前強調會等到明星賽後才讓大谷翔平復出，不急於操之過急，但如今語氣已明顯軟化。

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羅伯茲表示：「如果大谷翔平能投1到2局，那將是極具價值的貢獻」，更暗示可能以「開局投手」角色安排出賽。

這項變化的主因，可能與大谷翔平本人的積極態度有關，羅伯茲透露，大谷翔平向教練團表達：「與其在牛棚和模擬賽中耗費大量精力，不如直接在實戰中調整。」

由於白天參加模擬投球、晚上又需以打者身分出賽，等同日打雙重賽的體力負擔，大谷翔平更傾向透過實戰逐步找回狀態。

目前道奇先發輪值捉襟見肘，除了山本由伸、梅伊（Dustin May）與克蕭（Clayton Kershaw）外，其餘皆有傷在身。

為減輕先發壓力，道奇隊可能採取「牛棚車輪戰」，讓大谷翔平擔任開局投手，逐步恢復投球量與強度。