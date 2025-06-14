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崇拜陳晨威連33場安打追平亞洲紀錄　張閔勛送上溫暖擁抱

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿14日7比2擊敗富邦悍將，樂天捕手張閔勛單場4安，包辦3分打點，不過隊友陳晨威無緣改寫聯盟連續安打場次紀錄，張閔勛也給了一個溫暖的擁抱。

▲▼中職張閔勛。（圖／記者李毓康攝）
▲張閔勛。（圖／記者李毓康攝） 

今日張閔勛5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員。

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今日打擊有好表現，張閔勛表示，「賽前有做一些策略，基本東西做好，打擊與守備分開，今年下了滿多功夫，每天都是新的開始，每天從基本做起。」

本場搭配洋投魔神樂（Marcelo Martinez），也收到很好效果，張閔勛直言，「從去年就很熟悉他，去年他先發幾乎都是我蹲，延續到今年，默契上沒有問題，幾乎沒有搖頭，配合起來滿舒服的。」

陳晨威今日5打數沒有安打，連續安打場次停在33場，無緣刷新紀錄，張閔勛表示，「他也盡力了，不簡單，已經連續33場，平亞洲紀錄，亞洲最好的選手在我們這一隊，也替他開心，當然有一點小遺憾，他也可以放下壓力，明天又是新的開始，有這個成就已經很不簡單，很替她開心。」

張閔勛惋惜地說，「還是很可惜，我連續3場安打都很困難，他可以連續33場，算是實至名歸，今天可以打到這個紀錄，已經很崇拜他，他是很好的選手。」

張閔勛開玩笑說，「連續33場安打真的太狠了，他是第1棒，打數比較多，這是很難的紀錄，其實從前年到今年，狀況都保持得很好，包刮去打國際賽也是，也替他很欣慰。」

另外，張閔勛透露，「其實賽前看到陳晨威，不太敢跟他講話，盡量不打擾，第9局打完給他一個擁抱，說聲辛苦了。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球影音

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