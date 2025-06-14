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陳晨威破紀錄「差臨門一腳」　向球迷致意：讓他們失望了

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿14日7比2打敗富邦悍將，樂天開路先鋒陳晨威賽前連續33場敲安，挑戰刷新聯盟紀錄，可惜未能如願，賽後陳晨威失望地說，「就差臨門一腳。」

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）
▲陳晨威無緣改寫聯盟連續場次安打紀錄。（圖／記者李毓康攝）  

前一場陳晨威已經追平2015年郭嚴文保持的連續33場敲安，今日5打數沒有安打，最後無緣打破聯盟紀錄。

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錯失打破紀錄機會，陳晨威表示，「總結就是結果論，不管怎麼樣出局，如果安打就是繼續，沒有安打就是結果論，可能自己沒有把握住機會，就是一個過程，也是一個經驗，也許下一場還有機會，一路走來不容易，壓力也釋放很多。」

陳晨威認為，「追平紀錄感覺還好，自己有個目標想要追求，也許今天打擊過程中，自己沒有把握住機會，至少有追平，只是差在破紀錄這個意義上，確實是可惜了。」

陳晨威坦言，「其實從10場到20場，再到30場，離目標越來越近的時候，壓力越來越大，累積過程中，每天一支安打也是延續紀錄下去，到了關鍵一場，雖然告訴自己不要想太多，但真的很難，因為結果是自己決定的，不是交給其他投手或是老天，還是可惜了。」

不過陳晨威也說，「連續33場也不容易，剛好停在33場，也是一個巧合，自己想去突破，就差臨門一腳。」

回顧整場比賽，陳晨威坦言，「第2個打席比較可惜，那時候是0好3壞的攻擊，正常來說是不會攻擊的，但隊友知道，教練也知道，沒有下達等待的戰術，也是希望我可以正常去攻擊，那一球擊球結果不差，只是可惜沒有形成安打。」

另外，陳晨威提到，「最後一個打席結束，還有9局下要守，球迷給我鼓勵，喊我的名字，他們也知道，整場支持我，希望我能打出安打，讓他們失望了，對自己沒有把握機會，也是會失望與失落，也謝謝他們，很感動，致意那一刻，很謝謝他們，一路以來支持我，沒有達成期望，但至少做到並列第一名。」

關鍵字： 中職樂天桃猿影音

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