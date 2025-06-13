運動雲

>

龍聖「大巨蛋」沒有手汗問題　葉總：這是他主場

記者陳立勳／台北報導

味全龍13日在台北大巨蛋3比2逆轉擊敗富邦悍將，味全洋投龍聖（Zac Lowther）繳出7局0責失，累積在大巨蛋3場，防禦率僅僅0.90，賽後味全總教練葉君璋開玩笑說，「這是他的主場。」

▲味全龍隊洋將龍聖。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊洋將龍聖。（圖／味全龍隊提供） 

今日味全洋投龍聖先發7局用了102球，68個好球，被敲出3支安打，投出7次三振，失掉2分非自責分，最後無關勝敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天龍聖表現，葉君璋開玩笑說，「這是他的主場，他真的滿怕流汗的，在這裡投起來比較舒服，不過大部分投手在這邊都會覺得比較自在。」

葉君璋強調，「龍聖會更明顯，因為在其他球場每次跟他擊掌，手都是濕的，跟羅華韋有得拚，大巨蛋因為會冷，比較不會這樣，看他慢慢適應，前一場也是表現很好，在這邊表現又更好。」

味全這兩天對戰墊底的富邦打得辛苦，尤其攻擊上沒有太多發揮，葉君璋認為，「這兩場對方先發投手，都表現滿不錯，包括今天布坎南（David Buchanan），球路也是滿刁鑽的，本來就沒有那麼好打，尤其是在巨蛋。」

葉君璋提到，「昨天力亞士（Roenis Elías）不管在控球各方面，都能控在滿好的位置，真的投得很好，今天布坎南本身球質滿不錯的，雖然控球還沒有進入狀況，直球與卡特球速度幾乎是一樣，看得出來是滿有能力的投手，主要還是我們，打擊有點綁手綁腳，接下來如何放手去攻擊，是接下來的功課。」

本場第9局味全藉由2支內野安打，以及對方傳球失誤，才有後面得到2分，葉君璋直言，「守備常常在棒球比賽，特別是勝敗上佔了滿重要的因素，昨天我們也是因為失誤失掉2分，今天對方也是這樣，否則搞不好也不會失分。」

另外，洋投艾璞樂（Tyler Eppler）來台發展今天是首次以後援投手登板，2局無失分，葉君璋觀察，「看起來滿不錯，本身控球方面能力還不錯，投這個位置會得心應手，控球算是好的，今天也是因為他，讓我們有機會贏球，上半季可能都是這樣，後面會再跟他討論，看哪個角色比較好，他在兩邊都會有貢獻，目前先發投手還算OK。」

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦本季主場最多17268人　張奕9局失手2比3遭味全逆轉

富邦本季主場最多17268人　張奕9局失手2比3遭味全逆轉

江少慶丟球「先固定動作」　張奕放牛棚很「安心」

江少慶丟球「先固定動作」　張奕放牛棚很「安心」

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

富邦牛棚需要富藍戈　力亞士照計畫下二軍輪休

富邦牛棚需要富藍戈　力亞士照計畫下二軍輪休

不怪劉俊緯再見暴傳　葉總一肩扛：我沒把張政禹換上去

不怪劉俊緯再見暴傳　葉總一肩扛：我沒把張政禹換上去

徐若熙平均球速破150　葉總談續投決策： 確實有考慮

徐若熙平均球速破150　葉總談續投決策： 確實有考慮

開轟棒打曾仁和　高宇杰：挑投手好球打

開轟棒打曾仁和　高宇杰：挑投手好球打

黃博多優質先發、高宇杰開轟　中信4比1送樂天3連敗

黃博多優質先發、高宇杰開轟　中信4比1送樂天3連敗

快訊／陳晨威連續33場敲安追平郭嚴文　明天挑戰刷新紀錄

快訊／陳晨威連續33場敲安追平郭嚴文　明天挑戰刷新紀錄

樂天主場下半季門票18日開賣　大巨蛋10戰熱血登場

樂天主場下半季門票18日開賣　大巨蛋10戰熱血登場

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

熱門新聞

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美日逾10隊、城島看玉山盃　談徐若熙

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

4還要提醒？魔術強森對唐西奇說重話

5「坐牢」也甘願！劉承佑：富邦快選我

最新新聞

1曼聯25億簽下狼隊王牌庫尼亞

2郭天信「全力跑」　首對富邦洋投想到後勁

3萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

4龍聖「大巨蛋」沒手汗　葉總：他主場

5海神首冠班底于煥亞：人生總有挑戰

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366