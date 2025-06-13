龍聖「大巨蛋」沒有手汗問題　葉總：這是他主場

記者陳立勳／台北報導

味全龍13日在台北大巨蛋3比2逆轉擊敗富邦悍將，味全洋投龍聖（Zac Lowther）繳出7局0責失，累積在大巨蛋3場，防禦率僅僅0.90，賽後味全總教練葉君璋開玩笑說，「這是他的主場。」



▲味全龍隊洋將龍聖。（圖／味全龍隊提供）

今日味全洋投龍聖先發7局用了102球，68個好球，被敲出3支安打，投出7次三振，失掉2分非自責分，最後無關勝敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天龍聖表現，葉君璋開玩笑說，「這是他的主場，他真的滿怕流汗的，在這裡投起來比較舒服，不過大部分投手在這邊都會覺得比較自在。」

葉君璋強調，「龍聖會更明顯，因為在其他球場每次跟他擊掌，手都是濕的，跟羅華韋有得拚，大巨蛋因為會冷，比較不會這樣，看他慢慢適應，前一場也是表現很好，在這邊表現又更好。」

味全這兩天對戰墊底的富邦打得辛苦，尤其攻擊上沒有太多發揮，葉君璋認為，「這兩場對方先發投手，都表現滿不錯，包括今天布坎南（David Buchanan），球路也是滿刁鑽的，本來就沒有那麼好打，尤其是在巨蛋。」

葉君璋提到，「昨天力亞士（Roenis Elías）不管在控球各方面，都能控在滿好的位置，真的投得很好，今天布坎南本身球質滿不錯的，雖然控球還沒有進入狀況，直球與卡特球速度幾乎是一樣，看得出來是滿有能力的投手，主要還是我們，打擊有點綁手綁腳，接下來如何放手去攻擊，是接下來的功課。」

本場第9局味全藉由2支內野安打，以及對方傳球失誤，才有後面得到2分，葉君璋直言，「守備常常在棒球比賽，特別是勝敗上佔了滿重要的因素，昨天我們也是因為失誤失掉2分，今天對方也是這樣，否則搞不好也不會失分。」

另外，洋投艾璞樂（Tyler Eppler）來台發展今天是首次以後援投手登板，2局無失分，葉君璋觀察，「看起來滿不錯，本身控球方面能力還不錯，投這個位置會得心應手，控球算是好的，今天也是因為他，讓我們有機會贏球，上半季可能都是這樣，後面會再跟他討論，看哪個角色比較好，他在兩邊都會有貢獻，目前先發投手還算OK。」