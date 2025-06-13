富邦本季主場最多17268人　張奕9局失手2比3遭味全逆轉



▲張政禹第九局點出內野安打。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍13日在台北大巨蛋交手富邦悍將，味全派出左投龍聖（Zac Lowther）先發，對上富邦新洋投布坎南（David Buchanan），此役富邦前5局1分落後，第6局靠著申皓瑋敲出超前安打，但不料第9局張奕救援失敗，被攻下2分，終場2比3不敵味全。

此役共有17268人進場，是本季第7高票房，也是本季最多觀眾人數前10名中，唯一非週六與週日的場次，也是本季富邦主場最多人數，同時也是今年台北大巨蛋平日最高票房。

前4局兩隊都沒有得分，5局上味全率先得分，首名打者蔣少宏選到四壞球保送，王順和與郭天信分別擊出內野滾地球，推進蔣少宏上到三壘，接著張政禹擊出一壘方向滾地球，布坎南發生接球失誤，蔣少宏跑回本壘得分。

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布坎南投完5局退場，用了88球，60個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，2次四壞球，2次觸身球，失掉1分非自責分，最後無關勝敗。

富邦第6局展開反攻，林岳谷擊出中間方向安打，周佳樂觸擊短打，味全三壘手張政禹發生傳球失誤，二、三壘有人狀況下，申皓瑋敲出右半邊安打，一棒送回2分，富邦2比1超前。

味全第9局沒有放棄，富邦換投張奕，郭天信擊出一壘方向內野安打，張政禹觸擊短打形成內野安打，並且藉由張奕傳球失誤，味全攻上二、三壘，接著朱育賢擊出高飛犧牲打，先扳平比數，下一棒吉力吉撈．鞏冠打出游擊滾地球刺殺，但又送回1分，最後味全1分差勝出。