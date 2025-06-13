徐若熙平均球速破150　葉總談續投決策： 確實有考慮



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍昨天1比2遭到逆轉，味全本土王牌投手徐若熙表現優異，內容堪稱職棒生涯最佳一戰，最後第9局剩下最後1個出局數，但教練團選擇換投，最後球隊輸球，味全龍總教練葉君璋表示，「確實有考慮讓他續投。」

昨天徐若熙先發8.2局，用了103球，84個好球，被擊出5支安打，飆出11次三振，沒有任何四死球，失掉2分非自責分，無奈吞下本季第4敗，第9局抓到2個出局後，被敲出2支安打被換投，味全換投陳冠偉，最後味全游擊手劉俊緯發生再見傳球失誤。

評價昨天徐若熙表現，葉君璋認為，「看從哪個角度，以數字上來看，是他進入職棒以來最好的，應該不可能比昨天更好，從第1局到最後1局，平均球速150多公里，而且是平均球速，沒有很簡單。」

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葉君璋坦言，「原本沒有要讓徐若熙投第9局，但比賽就是這樣，總是會遇到，只是昨天結果沒有那麼好，有時候想說讓他繼續投，但下一個有可能保送，也有可能失誤，思考這樣他總共要投多少球。」

同時葉君璋透露，「本來設定95球，後來又想說105球，但搞不好結束就是120球，最難的地方就是這樣，當然如果他投到110球，結果是好的就好，但也可能結果是不好的，昨天比賽勝敗就在這裡。」

葉君璋直言，「大家覺得理所當然他要投第9局，相信沒有人懷疑，也是要投第9局，只是最後做了決定，但最後輸了，他表現完全都是好的，最後也不是投保送，只是被敲安打，只是最後落敗很可惜，最後一個打者才投1顆球，只是最後結果是這樣。」

不過葉君璋也說，「對於球隊來說，如果能有效發揮正常攻擊，正常的守備，就是很好的比賽，西武隊監督西口文也投過無安打，結果沒有贏球，球隊就是這樣，我們是一個團隊，每個人做好自己的本分，徐若熙也做好，大概只有總教練沒有做好，讓比賽輸了，大家都是盡全力，往好的地方發展，選手表現沒有問題。」