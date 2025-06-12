黃博多優質先發、高宇杰開轟　中信4比1送樂天3連敗



▲中信兄弟洋將黃博多優質先發奪勝。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿12日在台中洲際球場交手中信兄弟，樂天派出曾仁和掛帥先發，對上中信洋投黃博多（Humberto Castellanos），此役黃博多繳出6局無失分，加上高宇杰開轟，終場中信4比1贏球，樂天吞下3連敗。

中信第3局捕手高宇杰揮出左外野陽春全壘打，幫助球隊先馳得點，樂天第4局陳晨威敲出中間方向安打，連續33場敲安，追平郭嚴文2015年的聯盟單季紀錄。

第5局中信再添分數，王威晨擊出二壘方向內野安打，江坤宇成功犧牲短打，推進王威晨上到二壘，接著岳東華擊出中外野安打，再打回1分，比數變成2比0。

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中信第6局又有分數進帳，岳政華與許基宏選到四壞球，詹子賢的中外野飛球，護送岳政華上到三壘，下一棒王威晨突襲短打，形成內野安打，岳政華奔回本壘得分。

第7局中信高宇杰掃出二壘打，打回原本一壘上的岳東華，中信4分領先，8局上樂天打破鴨蛋，陳晨威轟出右外野陽春全壘打，但後續反攻無力，最後3分差落敗。

黃博多先發6局，用了98球，67個好球，被擊出2支安打，送出6次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第7勝。