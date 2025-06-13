江少慶丟球「先固定動作」　張奕放牛棚很「安心」



▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將投手江少慶去年發生胸大肌撕裂傷，後來開刀處理，富邦投手教練許銘傑透露，昨天江少慶有進行傳接球練習。

去年9月14日江少慶在比賽中受傷，檢查後發現胸大肌撕裂傷，後來開刀手術，今年球季目前還在復健，談到江少慶復健進度，許銘傑透露，「江少慶昨天有在傳接球，目前還沒有收到準備要牛棚練投的資訊，但如果可以牛棚，會先讓他去二軍，除非有特別需求，才會特別去看。」

許銘傑提到，「前兩天江少慶有輕鬆投站立牛棚練投，只是熟悉角度的問題，應該沒那麼快，希望他不要那麼趕，目前先發投手還算夠，李東洺與黃保羅沒有太大問題，他是球隊倚重的投手，已經開始丟球，就看他復健進度，胸大肌傷勢比較有拉扯的動作，怕他動作跑掉，先讓他固定動作去調整。」

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開季張奕以先發角色出賽，總共7場先發，戰績1勝6敗，投了34.1局，被擊出47支安打，包括3發全壘打，36次三振，10次四死球，防禦率7.60，5月23日被降下二軍。

後來張奕下二軍以中繼角色調整，近期在一軍中繼2場，表現十分理想，許銘傑表示，「他知道先發要拉長局數，想法會比較多點，昨天跟他說就是最後一局，不可能跨局，比較放得開，不會想要投得邊邊角角，有很好的效果。」

許銘傑認為，「張奕沒有完整的春訓先發準備，因為去年12月回來，有休息一陣子，丟的量比較少一點，一開始張力那麼強，丟到後面已經習慣，目前放在後面比較安心一點，但要測試他能不能連續投，這也是個課題，上半季最後這段時間，會找機會測試。」

至於張奕在先發時挨打頻率較高，許銘傑坦言，「可能配球被抓到，有可能體力下滑，被打安打之後比較躁進，一直往中間塞，這個很難去界定，不過他投後援，有讓人有眼睛為之一亮的感覺，如果傷兵都回來，反而是甜蜜的負擔。」