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曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）
▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將終結者曾峻岳5月16日因膝傷下二軍，加上日前在二軍又拉傷，富邦投手教練許銘傑透露，上半季沒辦法回來。

5月16日曾峻岳因為右膝肌肉緊繃下二軍，先前在二軍又拉到腳，許銘傑表示，「曾峻岳上半季沒辦法回來。」

洋投富藍戈（Enderson Franco）近期連2場失分，許銘傑認為，「投球沒有什麼問題，失投當然是有，昨天上去投手丘有跟投捕手說，策略先擬定，按照策略去走，被打的那一球，雖然是安打，對他沒有什麼好苛責。」

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許銘傑也說，「內角球要壓制打者，結果觸身球保送王順和，是情有可原，不能2場表現不好，就否定他的表現，富藍戈連續投的能力很強，他還是球隊很重要的投手。」

同時許銘傑提到，「目前終結者沒有固定人選，看狀況去調配，有很多人選，張奕、吳世豪、岳少華都可以，江國豪如果登錄，可能能放在前面一點，第6局或是第7局，但畢竟剛回來，不要給他太大壓力，一軍張力不太一樣，可能這兩天有機會登錄。」

另外，許銘傑強調，「因為我剛接這個位置，在準備下半季可以用的，把選手放在對的位置，在幫投手找定位，上半季沒有辦法奪冠，找下半季定位。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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