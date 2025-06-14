陳晨威連續33場安打「不可思議」　古久保分析困難之處



▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿外野手陳晨威最近打擊手感火熱，已經連續33戰敲安，追平聯盟紀錄，今天與富邦悍將交手，挑戰改寫紀錄，樂天日籍總教練古久保健二認為，「他的狀況真的非常好。」

陳晨威近期連續33場敲安，追平2015年郭嚴文單季連續場次紀錄，古久保健二直言，「狀況真的非常好，站上打擊區，每個打席內容都是滿認真，滿細膩，這個紀錄難在必須一定要打出安打，四壞球也不行，失誤也不行，最重要是連續出賽，是一個很不可思議的紀錄。」

被問到過去球員時代曾經最多連續幾場安打，古久保健二笑說，「我不像是陳晨威的選手，不是每天都能夠上場，上去都是短打。」

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古久保健二提到，「日本職棒高橋慶彥也是連續33場安打，他是左右開弓，他們都是很厲害的選手，打擊上有一定技術，高橋慶彥的腳程也滿快的，這是他跟陳晨威相同的地方，如果選手腳程快，投手不想讓他上壘，就會往中間去丟，我們只能在旁邊守護陳陳威，看能不能挑戰這個紀錄。」

至於樂天首席兼任打擊教練曾豪駒表示，「如果選手心態是成熟的，每天做的事情都是一樣的，專注設定攻擊方向，堅持該做的東西，希望陳晨威繼續延續下去。」

曾豪駒認為，「其實正常就好，連續安打期間也會跟他開玩笑，讓他放鬆一點，可以放開去做，本身就是有能力的選手，期待他每天能完成任務，去延續紀錄。」

另外，曾豪駒觀察，「陳晨威緊張是不會，應該是緊繃，我們也可以幫她分擔一些壓力，創造紀錄也是幫助球隊，經過幾年之後，身體素質拉起來，還有重量訓練與比賽經驗，慢慢成熟之後，可以轉成中、長型打者，加上他的腳程，在壘上比較有破壞力，現在的他是屬於成熟打者，可以因應各種狀況表現自己。」