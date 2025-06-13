郭天信「全力跑就有機會」　首度對決富邦洋投想到後勁

記者陳立勳／台北報導

味全龍13日3比2逆轉打敗富邦悍將，味全開路先鋒郭天信單場雙安，第9局開啟攻勢，郭天信認為，「每一個細節都很重要。」



▲郭天信單場雙安。（圖／味全龍隊提供）

這兩場味全打線上沒有太多發揮，今天第9局藉由2支內野安打，還有對方失誤，才有機會一舉逆轉，郭天信認為，「我覺得跟上半季接近尾聲有關係，大家都沒有講，但大家都知道，也剩沒多少場，還在中段班，大家都想贏，太想贏，反而讓自己綁手綁腳，大家都一樣。」

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上禮拜味全連輸首位的統一7-ELEVEn獅3場，戰績也被拉開，郭天信表示，「多少會有耶，每一場都很關鍵，但是那3場是格外重要，沒有拿下來，心情會比較低落一點，但還沒有結束，還有10幾場，還是要往前看，把握每一場，能夠贏的都要想辦法贏下來。」

第9局一上來就先跑出內野安打，幫助球隊逆轉，郭天信認為，「我們一樣做該做的工作，我沒有打好，就是盡全力跑，全力跑就有機會，給守備壓力，這些都是很小的細節，就像張政禹如果沒有認真跑，對方可能就不會暴投，後面就很難講，每一個細節都很重要，把每個細節做好，把攻勢給下一棒，一棒一棒串連。」

本場首次遭遇富邦新洋投布坎南（David Buchanan），郭天信提到，「第一次對到新洋投，第一輪比較有耐心一點，因為打第1棒，讓後面打者看他的球是長什麼樣子，第一次有選到保送，還不錯。」

郭天信觀察，「布坎南的數字顯示球速沒有很快，實際上視覺還不錯，直球滿有尾勁，還有卡特球，直球與卡特球速度差不多，有一點點像是後勁（Bradin Hagens），沒有後勁那麼難打，不過一樣還有曲球與變速球。」