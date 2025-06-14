接球失誤唯一丟分　布坎南檢討：拋給一壘手是更好選擇



▲富邦新洋投布坎南。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦新洋投布坎南（David Buchanan）昨天一軍初登場，面對味全龍，先發5局丟掉1分非自責分，其中因為發生接球失誤導致丟分，布坎南檢討，「拋給一壘手應該是更好的選擇。」

布坎南昨天初登板，5局用了88球，60個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，2次四壞球，2次觸身球，失掉1分非自責分，最後無關勝敗。

談到昨天表現，布坎南表示，「昨天非常興奮，有很多球迷，感覺非常有趣，很開心有完成第一場比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次在大巨蛋登板，布坎南認為，「大巨蛋非常不錯，音響也花了很多心思，在這邊投球，也非常開心。」

昨天賽後味全總教練葉君璋評價布坎南球路刁鑽，球質滿不錯，雖然控球還沒有進入狀況，同時直球與卡特球速度幾乎是一樣，看得出來是滿有能力的投手。

布坎南提到，「保送本來就會發生，不太會擔心控球的部分，想辦法用直球與卡特球去混合球種，去影響打者，昨天與捕手配球都在頻率上面，這是滿好的一點。」

失掉的唯一分數是因為自己接球失誤，布坎南坦言，「那一球滾動比較緩慢，沒有掌握好，拋給一壘手應該是更好的選擇。」

另外，昨天布坎南初登場，富邦啦啦隊韓籍成員南珉貞賣力應援，同時與布坎南以及兒子合照，對此布坎南則說，「很久沒有看到兒子，他有一點時差，在韓國也會看比賽，昨天就是很久沒見面的朋友合照。」