樂天7比2對戰富邦9連勝　陳晨威無緣刷新連續安打場次



▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿14日在台北大巨蛋交手富邦悍將，樂天派出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發，對上富邦黃保羅，此役魔神樂繳出7局失2分好投，加上隊友在第3局攻下4分逆轉，終場樂天7比2擊敗富邦，不僅中止3連敗，同時開季對戰富邦取得9連勝，陳晨威5打數沒有安打，連續安打場次停在33場，無緣打破聯盟紀錄。

陳晨威6月12日遭遇中信兄弟，第4局敲出中外野安打，連續33場敲安，追平2015年郭嚴文單季連續安打紀錄。

富邦第2局率先得分，辛元旭擊出中外野二壘打，高捷補上中外野安打，送回辛元旭。

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第3局樂天展開反攻，李勛傑、余德龍安打上壘，成晉遭到觸身球保送，林立擊出游擊滾地球，傳本壘發生失誤，樂天跑回2分，同時持續攻佔二、三壘，張閔勛敲出左外野安打，一棒打回2分，比數變成4比1。

樂天5局上重啟攻勢，成晉、林泓育串連安打，再打下1分，5局下富邦辛元旭獲得四壞球，高捷、王勝偉安打上壘，滿壘狀況下，豊暐擊出高飛犧牲打，富邦追到2比5。

第6局李勛傑把握得點圈，敲出適時安打，幫助樂天再添1分，樂天第9局再追加1分，最後樂天5分差勝出。

魔神樂先發7局退場，用了95球，65個好球，被擊出6支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第7勝，也是近期先發6連勝。