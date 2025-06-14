起亞啦啦隊來台　朴星垠開心見到李珠珢



▲起亞虎啦啦隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將周末舉辦「G!POP流行音樂節」活動，今年再次邀請韓國職棒起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台，成員包括鄭嘉睿、朴星垠、劉世彬、劉世理、高佳彬、趙多彬。

這次來到台灣應援，鄭嘉睿表示，大家都很熟悉，去年來台灣，對於32撞的應援曲印象深刻，回去也可以跳。



▲起亞虎啦啦隊。（圖／記者李毓康攝）

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高佳彬表示，跟我們平常應援有一點不一樣，要記得動作，很努力練習，希望大家能看得很開心。劉世彬則說，去年來的時候，因為太緊張，有些舞步沒有好好呈現，今年更認真準備，希望把去年沒有表現好的部分，完全展現出來。

趙多彬透露，我是第一次來應援，特別想要看看台灣棒球文化跟韓國有什麼差異，也非常期待，希望今天可以好好展現給大家。朴星垠表示，去年有來過，有些沒有好好呈現，今年有好好準備，好好展現給大家看。劉世里則說，用充滿活力的方式來幫富邦應援，希望富邦加油。

與前隊友李珠珢見面，朴星垠坦言，之前比較忙，沒有時間見面，見面次數很少，不知道李珠珢過得好嗎？想說有點擔心，昨天有見到面，他說過得很好，大家都對他很好，我就放心了。



▲起亞虎啦啦隊。（圖／記者李毓康攝）

對於台灣印象，趙多彬表示，在機場的時候，有迎接的粉絲，看到台北大巨蛋規模很大，印象非常好，可以在這邊應援很期待，也覺得很感謝 。

高佳彬表示，在韓國也是有巨蛋，第一次來到台北大巨蛋，有演場會的感覺，感覺很特別，跟大家一起應援，也非常期待，我是很容易緊張的人，有很多台灣粉絲傳訊息來支持，想要藉機會跟大家謝謝。

朴星垠表示，真的很多美食在夜市，最好吃是地瓜球，也有粉絲收到用韓文寫的信，覺得非常感動。

談到台灣美食，劉世彬透露，黑糖珍珠奶茶算是台灣發源地，有喝過，覺得很好喝，還想要再喝。高佳彬表示，在韓國很喜歡麻辣火鍋類，很好奇台灣的麻辣火鍋，很期待，很想要吃到。



▲起亞虎啦啦隊。（圖／記者李毓康攝）

趙多彬表示，在韓國吃過麻辣燙，吃過海底撈，期待吃台灣的海底撈，希望跟粉絲有見面機會。鄭嘉睿則說，餅乾類很喜歡，有很像泡芙的東西，粉絲送了很多泡芙的禮物，很感謝。劉世理表示，昨天有吃小籠包，覺得非常好吃，回去韓國之前，一定要再吃小籠包。

對於台灣的感情，劉世理表示，雖然我們國籍不一樣，但粉絲非常照顧我們，真的非常感謝，希望有機會再站上這個舞台。鄭嘉睿表示，去年有提到，如果有交流賽機會還可以來，這次還能來，真的非常感謝，會更加努力，展現給大家。

趙多彬表示，一起呈現應援舞台很榮幸，為富邦取得勝利。高佳彬表示，很想念大家，很開心來到這邊。劉世彬表示，每一次來都受到大家歡迎，還是會努力呈現。朴星垠則說，透過這次交流，可以跟台灣粉絲見面，很感謝，請大家多多關照我們，看我們的表演。



▲起亞虎啦啦隊。（圖／記者李毓康攝）