陳晨威「是我們的榮耀」　古久保感激：魔神樂救了球隊

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿14日7比2打敗富邦悍將，樂天外野手陳晨威連續安打停在33場，沒辦法刷新聯盟紀錄，賽後樂天日籍總教練古久保健二表示，「是我們的榮耀。」



▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

今天陳晨威5打數沒有安打，無緣改寫聯盟最長連續安打場次紀錄，古久保健二認為，「這場比賽是我們沒辦法體會到的壓力，他還是挺起胸膛面對每一場比賽，雖然沒辦法破紀錄，也是我們榮耀的一部份，有跟他說已經很努力了，辛苦了。」

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樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發7局用了95球，65個好球，被擊出6支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第7勝，也是近期先發6連勝。

評價魔神樂投球內容，古久保健二表示，「感覺魔神樂身體狀況維持得非常好，直球部分對方打者也沒有很確實掌握到，中途有一些保送面對危機，靠他投球技術，把危機解除，也解除我們球隊的連敗，幫助球隊很多，也救了球隊。」

同時樂天開季對戰富邦9連勝，古久保健二坦言，「沒有特別去想這些事情，雙方都有一些失誤，成為大局的分水嶺，剛好這9場都盡全力，有拿到勝利，今天上場的選手也都很努力。」