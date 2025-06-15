大谷雙轟又創新紀錄　克蕭7局好投率領道奇擊退巨人

Shohei Ohtani's SEVENTH leadoff homer of the year! pic.twitter.com/VK2Q79Km2X — MLB (@MLB) June 15, 2025

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上舊金山巨人隊，本場大谷翔平單場雙響砲，改寫史上最少場次達成250轟-150盜紀錄，加上左投克蕭（Clayton Kershaw）7局無失分，終場道奇隊11比5擊敗巨人隊。

今日賽前大谷翔平本季累積23發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇巨人隊先發投手路普（Landen Roupp）。

近10戰、連45打席沒有開轟，大谷翔平近期陷入本季最長的全壘打荒，不過第1局大谷翔平首打席，轟出右外野陽春全壘打，本季第24發全壘打出爐，飛行距離419呎，擊球初速110.3英里，同時也是個人本季第7支首打席全壘打。

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道奇隊第2局攻勢再起，運用3支安打與3次四壞球，一舉攻下5分，第3局金慧成敲出適時安打，幫助道奇隊再得1分，比數變成7比0。

第6局大谷翔平再敲出陽春全壘打，擊球初速達101.2英里，飛行距離384英尺，本季第25轟出爐，但道奇隊攻勢還沒結束，赫南德茲（Teoscar Hernandez）再揮出2分全壘打，比數變成10比0。

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道奇隊第8局羅哈斯（Miguel Rojas）再敲陽春全壘打，9局上道奇隊派上野手赫南德茲（Enrique Hernandez）投球，被施密特（Casey Schmitt）掃出滿貫全壘打，最後緊急再換上班達（Anthony Banda）收尾，最後以6分差勝出。

總計大谷翔平3打數敲出2支陽春砲，選到2次四壞球，有2分打點，替球隊跑回3分，打擊率0.290，大聯盟生涯累積250支全壘打，加上生涯156次盜壘成功，用944場比賽達成250轟、150盜，超越羅德里格茲（Alex Rodriguez)的977場。