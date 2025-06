大谷雙轟又創新紀錄　克蕭7局好投率領道奇擊退巨人

Shohei Ohtani's SEVENTH leadoff homer of the year! pic.twitter.com/VK2Q79Km2X

記者陳立勳/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽,對上舊金山巨人隊,本場大谷翔平單場雙響砲,改寫史上最少場次達成250轟-150盜紀錄,加上左投克蕭(Clayton Kershaw)7局無失分,終場道奇隊11比5擊敗巨人隊。

今日賽前大谷翔平本季累積23發全壘打,暫居國家聯盟全壘打王,今日擔任先發指定打擊,排在第1棒,遭遇巨人隊先發投手路普(Landen Roupp)。

近10戰、連45打席沒有開轟,大谷翔平近期陷入本季最長的全壘打荒,不過第1局大谷翔平首打席,轟出右外野陽春全壘打,本季第24發全壘打出爐,飛行距離419呎,擊球初速110.3英里,同時也是個人本季第7支首打席全壘打。

道奇隊第2局攻勢再起,運用3支安打與3次四壞球,一舉攻下5分,第3局金慧成敲出適時安打,幫助道奇隊再得1分,比數變成7比0。

第6局大谷翔平再敲出陽春全壘打,擊球初速達101.2英里,飛行距離384英尺,本季第25轟出爐,但道奇隊攻勢還沒結束,赫南德茲(Teoscar Hernandez)再揮出2分全壘打,比數變成10比0。

Shohei Ohtani's SECOND homer of the night! pic.twitter.com/vgaf9GhSoC