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快訊／大谷翔平再敲陽春砲　單場雙響第25轟出爐

 記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上舊金山巨人隊，首局首打席大谷翔平開轟，替球隊先馳得點，第6局大谷翔平再度開轟，同樣是一發陽春砲，道奇隊8比0領先。

今日賽前大谷翔平本季累積23發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇巨人隊先發投手路普（Landen Roupp）。

近10戰、連45打席沒有開轟，大谷翔平近期陷入本季最長的全壘打荒，不過第1局大谷翔平首打席，轟出右外野陽春全壘打，本季第24發全壘打出爐，飛行距離419呎，擊球初速110.3英里，同時也是個人本季第7支首打席全壘打。

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道奇隊第2局攻勢再起，運用3支安打與3次四壞球，一舉攻下5分，第3局金慧成敲出適時安打，幫助道奇隊再得1分，比數變成7比0。

第6局大谷翔平再敲出陽春全壘打，擊球初速達101.2英里，飛行距離384英尺，本季第25轟出爐，道奇隊已經8比0領先。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平首局首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

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