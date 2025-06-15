確保大谷翔平未來9年　道奇總裁強調：不想操之過急



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，有關於何時回歸，道奇隊營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）也提出看法。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，去年在世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，球團也比較謹慎。

原本最初球隊計畫大谷翔平在5月底或6月初重返投手丘，但目前尚未有確切回歸時間，外界預估可能在8月，但近期《ESPN》報導分析，內部消息透露7月亮相的機率更高。

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儘管初期傳出大谷翔平可能在5月重返投手丘，但隨著春訓一度中斷進度，球團將投手復出時間延後，如今隨著已連續3度實戰投打練習（Live BP），總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，有望在明星賽前正式回歸投手丘。

近日佛里德曼接受訪問時強調，球團與大谷翔平都希望走得穩健，為的是確保未來9年能持續健康投球：「今年對他投手身份的長期規劃至關重要，我們不想操之過急。」

佛里德曼也坦言，「要同時投打的負擔非常大，尤其距離他上一次完整執行『二刀流』已有段時間。我們必須協助他強化肌力與體能，避免打擊端出現疲勞影響。」

儘管投手戰力吃緊，弗里德曼表明：「如果今年例行賽少幾次先發，能換來10月與未來8年的穩定貢獻，我們會毫不猶豫選擇慢慢來。」