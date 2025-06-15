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朱育賢開轟3打點、鋼龍優質先發　味全6比1打敗台鋼

▲味全龍隊朱育賢。（圖／味全龍隊提供）
▲朱育賢開轟。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍15日在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，雙方皆由洋投先發，味全派出鋼龍（Drew Gagnon）對上台鋼石萬金（Spenser Watkins），此役味全朱育賢首局轟出2分砲，單場貢獻3分打點，搭配鋼龍6局失1分，終場6比1打敗台鋼。

首局味全率先得分，2人出局之後，陳子豪選到四壞球保送，朱育賢掃出中外野2分打點全壘打。

第2局味全持續搶攻，劉俊緯、王順和串連二壘安打，又打下1分，台鋼第4局打破鴨蛋，吳念庭安打上壘後，王柏融敲出右外野二壘打，有1分打點。

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味全第5局再添分數，吉力吉撈．鞏冠獲得四壞球，朱育賢敲出左外野二壘打，比數變成4比1，第9局吉力吉撈．鞏冠揮出左外野2分打點全壘打，味全多添2分保險，後續台鋼反攻無力，最後5分差落敗，中斷主場3連勝。

鋼龍先發6局，用了90球，63個好球，被擊出6支安打，送出8次三振，沒有任何四死球，失掉1分自責分，收下本季第5勝。

石萬金先發6局，用了104球，64個好球，被擊出6支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，3次四壞球，丟掉5分自責分，吞下本季第4敗，中止先發4連勝。

關鍵字： 中職味全龍

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