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統一獅聯名三麗鷗　酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty開球

▲統一獅與三麗鷗合作推出聯名主題日。（圖／統一球團提供）
▲統一獅與三麗鷗合作推出聯名主題日。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅下半季首檔主題日，7月11日到7月13日連續三天，統一獅與三麗鷗共同合作推出聯名主題日，特別邀請三麗鷗明星酷企鵝、酷洛米及Hello Kitty現身台南棒球場。

賽前場外也特別舉辦合影拍照會、遊戲攤位與球迷進行互動，連續3天特別規劃專屬贈品「三麗鷗ＸUNILIONS聯名野餐墊」、「三麗鷗ＸUNILIONS聯名馬克杯」及「三麗鷗ＸUNILIONS聯名保冰袋」，凡購買當日賽事門票均可排隊兌換，每場限量6000份。

本系列SANRIO CHARACTERS X UNILIONS主題日，形象視覺設計，明星酷企鵝、酷洛米及Hello Kitty穿上統一獅球衣與統一獅萊恩展現活力四射形象，首日7月11日安排酷洛米舉辦場外拍照見面會、局間互動，酷企鵝擔任開球嘉賓及演出為賽事開出漂亮好球。

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週六7月12日安排Hello Kitty舉辦場外拍照見面會、局間互動，酷洛米擔任開球嘉賓及演出為賽事開出漂亮好球。

最終回7月13日安排酷企鵝舉辦場外拍照見面會、局間互動，Hello Kitty擔任開球嘉賓及演出為賽事開出漂亮好球。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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