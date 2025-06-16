道奇先發輪值好消息　史奈爾傳球無痛「狀況非常好」



▲史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇傷兵輪值終於傳出一線曙光，根據《Dodgers Nation》報導，原先因左肩發炎進入傷兵名單的先發左投史奈爾（Blake Snell），近期恢復進度明顯改善，對復出充滿信心。

4月份史奈爾因為左肩發炎，進入傷兵名單，他透露兩週前已能無痛傳接球，並強調現在狀況非常好。

曾拿過2018年美聯塞揚獎、2023年國聯塞揚獎，史奈爾去年季後與道奇隊簽下5年合約，是球隊重要戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史奈爾於4月初因左肩不適被放進傷兵名單，原本預估為短期調整，不料復健初期進度受阻，原定牛棚投球也一度取消，讓球隊與本人都感到困惑。

回憶當時狀況史奈爾表示：「每次投球都會痛，不是前面痛就是後面，甚至是左右兩邊交替，根本不知道發生什麼事，真的非常混亂。」

不過近期復健進展順利，史奈爾表示已可正常傳接球，而且完全沒有疼痛感，「我現在很有信心，感覺也非常棒」。

近期道奇隊先發輪值包括佐佐木朗希等人因傷缺陣，道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也大讚史奈爾的狀態：「今天能親眼看到他練投真的很開心，他的投球看起來比今年任何時候都更自然、更輕鬆。」