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大谷翔平3安猛打　道奇5比4險勝巨人保住龍頭

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平猛打賞。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上舊金山巨人隊，賽前兩隊僅有1場勝差，此役大谷翔平繳出3安猛打賞，加上先發投手梅伊（Dustin May）6局失3分，最終道奇5比4險勝巨人，續保國家聯盟西區龍頭。

昨天大谷翔平單場雙響砲，本季累積25發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇巨人隊先發投手傑利（Sean Hjelle）。

首局大谷翔平擊出右外野安打，再靠弗里曼（Freddie Freeman）安打推進到三壘，帕黑斯（Andy Pages）敲出右外野高飛犧牲打，道奇隊先得1分。

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2局下，艾德曼（Tommy Edman）揮出中外野陽春全壘打，道奇隊再追加1分，巨人隊第4局展開反攻，科斯（Christian Koss）把握得點圈敲安，先追回1分，接著李政厚掃出右外野三壘打，一棒打回2分，巨人隊3比2超前。

5局下大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）分別敲出安打，帕黑斯轟出3分打點全壘打，幫助道奇隊5比3再次要回領先。

巨人隊第8局強森（Daniel Johnson）代打敲出陽春砲，可惜後續反攻無力，最後1分差落敗。

此役大谷翔平3打數敲出3支安打，選到1次四壞球，替球隊跑回2分，打擊率提升到0.297。

道奇隊投手梅伊先發6局用了94球，58個好球，被擊出6支安打，投出3次三振，4次四壞球，2次觸身球，失掉3分自責分，拿到本季第4勝。

關鍵字： MLB棒球

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