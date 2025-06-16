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味全龍「大叔乾一杯」　主題日大口吃肉開趴

▲味全龍「大叔乾一杯」主題日。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍「大叔乾一杯」主題日。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍主場所在的天母地區，擁有眾多人氣美式酒吧與餐廳，今年龍隊持續結合天母當地與球場特色，於6月21日至22日舉辦第二屆「大叔乾一杯」主題日！

不論你是BBQ熟男、啤酒愛好者或熱血大叔，這兩天就是你的舞台！快來天母球場開趴、乾杯、吃烤肉，享受精彩職棒賽事，讓夏日祭典氣氛飆到最高潮！

凡於活動期間購票進場，即可獲得限量贈品「開蕊！造型濕紙巾罐」，兩天推出不同造型設計，6月21日發送「激發潛能猛哥款」，6月22日則是「解放靈魂威弟款」，超有梗又實用，等您帶回家！

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年滿40歲的大叔球迷，只要入場就能免費領取「乾一杯套餐」，內含燒烤兌換券與一瓶台灣啤酒，每日限量300份，讓您爽吃爽喝、特別待遇滿分！

此外現場更有多樣加碼好禮大放送，包含主題日冠名贊助品牌「水蠻牛」，以及「畢兒綠茶」、「貝納頌咖啡」、「台啤無酒精飲品」等多種免費飲料，不喝酒也能盡情喝到High！球場周遭同時安排超豐富活動，如大叔遊戲機台與大叔專屬賽前遊戲、活動舞台更邀請野球乾一杯「阿強」現場脫口秀，帶給全場熱鬧歡笑氛圍。

而今年活動一大亮點，則是壓軸登場的「大叔野球體驗」！開放大叔球迷們報名參加，由職業級訓練教練帶領，實地走上職棒場地，模擬球員賽前訓練流程、還能站上打擊區揮出夢想一擊，一圓心中的野球魂。

關鍵字： 中職味全龍

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