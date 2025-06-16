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林台加列入經典賽觀察名單　曾總：我覺得Power不錯

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

美國大聯盟官網記者莫洛西（Jon Morosi）上周發文點名目前效力紐約洋基隊小聯盟1A的混血球員林台加，是明年世界棒球經典賽中華隊隊可用之兵，明年世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒透露，去年雙方已經見過面。

22歲林台加在去年選秀會上被洋基隊第8輪挑中，目前在1A打拚，5月底獲選佛州聯盟的單週最佳球員。

美媒點名林台加是明年可用戰力，曾豪駒透露，「去年到美國有跟林台加見到面，知道他是文雄（Steve Wilson）的兒子，也有打招呼，他會講一點點中文，主要透過翻譯用英文交流。」

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曾豪駒表示，「當時就是先認識，未來有機會，當然會納入考量名單。」

同時曾豪駒觀察，「我覺得他的Power不錯，打擊是左右開弓，腳程算是中上水準，主要守備位置是外野，後續都還會觀察。」

林台加主要以外野為主，但層級只有1A，現階段在中華職棒同樣有許多外野好手，對此曾豪駒則說，「其實還要看，也不太一樣，在美國面對速球的投手滿多的，或許技巧或是成熟度上會有些落差，但他每一年都在進步，到時候就看隊型怎麼去規劃，不會只看層級，一樣會列入觀察名單。」

關鍵字： 經典賽曾豪駒棒球

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