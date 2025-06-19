葉總重申徐若熙使用方式　不排除嘗試投1休5



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍本土王牌投手徐若熙今年4月15日回歸一軍先發，目前先發表現穩定，味全總教練葉君璋再次強調，不排除讓他投1休5，但不會刻意安排。

徐若熙5月10日先發面對樂天桃猿，總計6.2局，剛好用了100球，是生涯首度單場用球數破百。

當時葉君璋曾經提到，過去對於徐若熙比較保護，現在就是讓他跟其他球員一樣，每次先發都是休6天，如果要讓他休息5天先發，可能一開始會不習慣，但如果都是固定，應該慢慢就會習慣，往後也是可能會讓他休5天先發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日再次被媒體問到，有關於徐若熙的使用方式，葉君璋強調，「今年原則上盡量讓他每個禮拜固定先發，雖然上禮拜局數、球數是新高，但本周還是正常出賽，也沒有特別設限用球數，就看他的狀況，目前球隊先發輪值算是滿充裕，如果碰到延賽，可能還是會多休幾天，也是有可能投1休5，但還是要看先發輪值和賽程的狀況，但不會硬排。」

味全目前上半季戰績排名第4，跟首位統一7-ELEVEn獅有4.5場勝差，上半季味全仍有8場比賽，，葉君璋則說，「平衡球隊戰績、陣容調整這兩件事，是一直以來都在做的，不會刻意去想戰績跟放眼下半季這件事。」