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鑀龍手指骨裂復健超前　每天10分鐘《原子習慣》有啟發

▲▼中職鑀龍。（圖／記者李毓康攝）
▲鑀龍。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍洋投鑀龍（Aaron Leasher）5月中被中信兄弟強襲球打傷左手，近期開始傳接球，原本預計要到8月才能回歸，所幸復健進度超前，很快就有機會重返一軍。

鑀龍5月14日面對中信兄弟，被岳政華的強襲球打到左手，後來退場治療，左手小指骨裂，這段時間先留在球隊復健，6月初已經開始傳接球。

味全總教練葉君璋透露，「鑀龍已經投過2次牛棚練投，大概經過2次實戰投打練習（Live BP），就有機會回到一軍。」

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談到目前復健進度，鑀龍表示，「很開心復健順利，昨天是復健第5周，每天都很努力練習，之前已經投過2次牛棚練投，接下來就是投實戰投打練習，準備充足準備回到球場。」

鑀龍回顧這段時間復健，「跟防護員配合很密切，按照計畫去復健，很開心現在沒有被傷痛困擾，希望可以趕快回到投手丘。」

鑀龍透露，「當時那一球主要是打到左小指，不是主要出力點，如果是打到其他位置，可能狀況就不太一樣，幸好沒有傷到主要的位置，這次傷勢確實是生涯最嚴重的傷，從來沒有休息這麼久。」

同時鑀龍強調，「現階段身體沒有狀況，經過2次牛棚之後，已經沒有傷痛的感覺，記得受傷前幾天，挫折感非常重，不知道要休息多久，確實滿難受的，隨著投入復健，慢慢看到曙光。」

鑀龍提到，「平常如果有空，紓壓方式看電影或是看書，電影喜歡看蝙蝠俠，還有鐵達尼號，但如果串流平台推薦什麼，就去看什麼，在受傷這段時間，唯一想做的事情，是想辦法去找方法復健。」

另外，鑀龍還說，「最近喜歡看動作片與懸疑片，私底下也會看一些心靈成長的書，像是媽媽最近推薦《原子習慣》這本書，裡面有新的思維，每天看10分鐘，從中有所啟發。」

關鍵字： 中職味全龍

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