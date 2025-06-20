運動雲

>

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上聖地牙哥教士隊，此役大谷翔平4打數敲出1支安打，終場道奇隊3比5不敵教士隊，中斷5連勝。

賽前大谷翔平本季累積25發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇教士隊先發投手伯格特（Ryan Bergert）。

教士隊第2局先馳得點，柏賈爾茲（Xander Bogaerts）揮出中外野陽春全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5局教士隊伊格列夏斯（Jose Iglesias）擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊再添1分，教士隊第7局再攻下分數，柏賈爾茲與柯朗沃斯（Jake Cronenworth）串連二壘打，又送回1分，教士隊3比0領先。

教士隊第8局追加2分保險，9局上，教士隊開路先鋒小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）遭到觸身球，也讓兩邊上演大場面，9局下道奇隊追回3分，包括大谷翔平也挨了觸身球，但仍以2分差落敗，結束近期3連敗。

大谷翔平今日4打數敲出1支安打，被觸身球1次，被三振1次，打擊率0.292，道奇隊日籍投手山本由伸先發6.1局，被擊出7支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，失掉3分自責分，吞下本季第6敗。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不贊成大谷復出「先發」　神之右手：對身體負擔太大

不贊成大谷復出「先發」　神之右手：對身體負擔太大

吳念庭3安3打點、江承諺首勝　富邦上半季「獨居」墊底

吳念庭3安3打點、江承諺首勝　富邦上半季「獨居」墊底

被高宇杰雙安「滿傷」　徐若熙檢討：要把位置投得更好

被高宇杰雙安「滿傷」　徐若熙檢討：要把位置投得更好

徐若熙5局失3分吞敗　中信中止3連敗、江坤宇腳扭傷退

徐若熙5局失3分吞敗　中信中止3連敗、江坤宇腳扭傷退

日職巨人、美職洋基球探觀戰　徐若熙對中信失3分飆154

日職巨人、美職洋基球探觀戰　徐若熙對中信失3分飆154

鑀龍手指骨裂復健超前　每天10分鐘《原子習慣》有啟發

鑀龍手指骨裂復健超前　每天10分鐘《原子習慣》有啟發

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

伍鐸被球打到照樣撐完7局　葉總感動：真的是厲害

伍鐸被球打到照樣撐完7局　葉總感動：真的是厲害

葉總重申徐若熙使用方式　不排除嘗試投1休5

葉總重申徐若熙使用方式　不排除嘗試投1休5

職棒是看能力與潛力　葉總談選秀守位需求「平均」

職棒是看能力與潛力　葉總談選秀守位需求「平均」

小男孩樂團演唱友衝台前　主唱遞麥！她一唱開口跪

熱門新聞

林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

大谷開心喊：See you guys！12分鐘內迅速返家　下一場登板確定

快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

親自邀請林家正等3旅美返台選秀沒成功　台鋼表達祝福

中職選秀名單出爐！黃暐傑唯一旅外　180位新人爭取進軍職棒舞台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1國王董事長狂拍裁判　資深主播提出警告

2大谷敲安、9局大場面　道奇中斷5連勝

3大谷翔平下一場登板先發確定！

4哈利伯頓帶傷出擊　溜馬G6強勢奪勝

5邀請林家正等3旅美返台選秀沒成　台鋼表達祝福

最新新聞

140分變-40　威廉斯寫決賽最低正負值

2中職選秀名單出爐！黃暐傑唯一旅外

3林政華今未先發！古久保強調絕非懲罰

4羅伯斯讚賞大谷「高EQ」化解衝突

5曾看詹皇逆襲奪冠　哈利伯頓興奮迎G7

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

「剩3個耶」余德龍笑稱打1場少1場　夢回2015：把自己當18歲在打

3老將破百歲連線！古久保完全沒考慮短打　威能帝也投得漂亮

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366