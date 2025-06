大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳立勳/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽,對上聖地牙哥教士隊,此役大谷翔平4打數敲出1支安打,終場道奇隊3比5不敵教士隊,中斷5連勝。

賽前大谷翔平本季累積25發全壘打,暫居國家聯盟全壘打王,今日擔任先發指定打擊,排在第1棒,遭遇教士隊先發投手伯格特(Ryan Bergert)。

教士隊第2局先馳得點,柏賈爾茲(Xander Bogaerts)揮出中外野陽春全壘打。

第5局教士隊伊格列夏斯(Jose Iglesias)擊出左外野高飛犧牲打,幫助球隊再添1分,教士隊第7局再攻下分數,柏賈爾茲與柯朗沃斯(Jake Cronenworth)串連二壘打,又送回1分,教士隊3比0領先。

教士隊第8局追加2分保險,9局上,教士隊開路先鋒小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)遭到觸身球,也讓兩邊上演大場面,9局下道奇隊追回3分,包括大谷翔平也挨了觸身球,但仍以2分差落敗,結束近期3連敗。

大谷翔平今日4打數敲出1支安打,被觸身球1次,被三振1次,打擊率0.292,道奇隊日籍投手山本由伸先發6.1局,被擊出7支安打,包括1支全壘打,投出5次三振,失掉3分自責分,吞下本季第6敗。

Shohei Ohtani plays peacemaker at the end of another wild game between the Padres and Dodgers. pic.twitter.com/V03xUugs8z