大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上聖地牙哥教士隊，此役大谷翔平4打數敲出1支安打，終場道奇隊3比5不敵教士隊，中斷5連勝。

賽前大谷翔平本季累積25發全壘打，暫居國家聯盟全壘打王，今日擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇教士隊先發投手伯格特（Ryan Bergert）。

教士隊第2局先馳得點，柏賈爾茲（Xander Bogaerts）揮出中外野陽春全壘打。

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第5局教士隊伊格列夏斯（Jose Iglesias）擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊再添1分，教士隊第7局再攻下分數，柏賈爾茲與柯朗沃斯（Jake Cronenworth）串連二壘打，又送回1分，教士隊3比0領先。

教士隊第8局追加2分保險，9局上，教士隊開路先鋒小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）遭到觸身球，也讓兩邊上演大場面，9局下道奇隊追回3分，包括大谷翔平也挨了觸身球，但仍以2分差落敗，結束近期3連敗。

大谷翔平今日4打數敲出1支安打，被觸身球1次，被三振1次，打擊率0.292，道奇隊日籍投手山本由伸先發6.1局，被擊出7支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，失掉3分自責分，吞下本季第6敗。