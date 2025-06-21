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美國獨盟「辛苦」走一遭　李丞齡差點轉行不打球

▲統一獅隊李丞齡。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊李丞齡。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅外野手李丞齡今年重回球隊，昨天首度上一軍出賽，安打與打點一起出現，去年到美國獨立聯盟走一遭，李丞齡有深刻體會。

2018年第四輪獲得統一獅指名，李丞齡在一軍3年留下出賽87場、打擊率0.227、4轟、30打點的成績，2023年季中曾被教練團點名自我管理上出了問題，季後因個人生涯規劃離隊。

後來李丞齡短暫加入美國獨立聯盟球隊，但加入沒有多久，遭到球隊釋出，今年2月份接受測試通過，再次回到統一。

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回顧去年在美國打拚，李丞齡坦言，「真的非常非常辛苦，感受到熱愛棒球這件事，當地民眾比球員更熱愛，出去都在聊棒球，球員幾乎都做兩份工作，除了打球之外，也有人去開Uber，因為薪水真的太少。」

李丞齡透露，「記得那時候領到薪水，扣完稅，一個月才拿800塊美元，在辛辛那提是住寄宿家庭，球隊都吃自助餐，像是炸的雞胸肉，偶爾吃沙拉，不過還是台灣食物比較好吃。」

在美國獨立聯盟打4場遭到釋出，李丞齡感觸很深，「原來比我更愛棒球的人很多，明明我就有好的機會，沒有好好把握，這趟有很大的收穫，雖然是失敗，在美國機會很多，各種層級球員都有，也有日本球員，打得好，被看見機會很高，很容易拿到小聯盟合約，大概10萬美元就可以買斷。」

李丞齡回顧美國生活，「待了快1年，一開始先到亞特蘭大，想要打墨西哥聯盟，但發現太強了，覺得有點困難，後來搬到紐約，去朋友開的餐廳工作，待在廚房工作，包括負責備菜與叫貨，餐廳專門賣台灣食物，像是牛肉麵和滷肉飯，一度有想過不打球了。」

李丞齡提到，「回來台灣之後，有去開個人Uber Eats，自家在家裡煮，大概1個月，先去新北市成棒隊練球，去年12月向統一詢問，才有機會接受測試。」

職棒生涯繞了一圈，重新回到統一，李丞齡分享短暫旅美時光，「怎麼在辛苦當中，瞭解自己需要什麼，不用擔心別人怎麼想，大膽去問，大膽去做，以前會覺得害羞，在美國只要敢問，隨時給予方向，如今告訴自己，要比以前更努力。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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