飛力獅優質先發、潘傑楷開轟　統一克味全上半季封王M4



▲飛力獅繳出優質先發。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅21日在天母球場交手味全龍，統一派出洋投飛力獅（Felix Pena）先發，對上味全曹祐齊，此役飛力獅繳出優質先發，加上潘傑楷開轟，貢獻3分打點，終場4比1力克味全，上半季封王魔術數字減為M4。

統一首局先馳得點，開路先鋒林佳緯擊出右外野安打，邱智呈遭到觸身球保送，陳傑憲成功觸擊犧牲短打，推進隊友到二、三壘，接著潘傑楷擊出二壘滾地球刺殺，有1分打點。

曹祐齊投完5局退場，用了65球，32個好球，被擊出2支安打，投出2次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，承擔本季第2敗。

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6局上，統一再添分數，陳傑憲擊出游擊方向內野安打，胡金龍掃出中外野二壘打，送回陳傑憲，統一2比0領先。

味全6局下打破鴨蛋，李凱威、劉基鴻敲安，攻上二、三壘，曾聖安擊出一壘滾地球出局，但有1分打點，味全追到1分差，但第8局統一靠著潘傑楷掃出2分全壘打，最後3分差勝出，味全苦吞4連敗，上半季遭到淘汰。

飛力獅完成6局，用了106球，61個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，5次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝。