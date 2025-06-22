大谷翔平明天登板戰國民　捕手改搭新秀拉辛



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，今年重拾投手身份，本周大谷翔平相隔663天登板投球，明天將再次擔任先發投球，今日賽前進行最後準備。

前年大谷翔平動了右手肘韌帶置換手術，去年專職擔任指定打擊，世界大賽期間也因左肩輕微脫臼接受手術，經過3度實戰投打練習（Live BP），教練團跳過第4次實戰投打練習，選擇直接回歸。

大谷翔平在17日對聖地牙哥教士隊之戰登板，睽違663天投球，先發1局被擊出2支安打，失1分，打擊方面也貢獻2安以及2打點。

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根據日本媒體報導，昨天大谷翔平於牛棚進行20球投球練習，今添則是進行大約15分鐘傳接球練習，為23日主場迎戰華盛頓國民隊先發登板預作準備。

大谷翔平把傳球距離拉長至約40公尺，距離上次先發面對教士隊，中間相隔5天。

明天大谷翔平預計與年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔出賽，至於上一場則是與主戰捕手史密斯（Will Smith）合作，而總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，史密斯將以先發指定打擊身份出賽。

羅伯茲評價拉辛表現，「他雖然還在學習階段，但表現很棒，與投手群的配合良好，捕球與引導能力出色，打擊內容也愈來愈好。」