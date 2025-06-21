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飛力獅「跌跌撞撞」撐滿6局　餅總解釋沒派陳韻文關門

▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）
▲飛力獅繳出優質先發。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅21日在天母球場4比1力克味全，統一洋投飛力獅（Felix Pena）繳出優質先發，統一總教練林岳平表示，「如果他沒辦法撐到6局，局面就會不一樣。」

飛力獅完成6局，用了106球，61個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，5次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝。

談到今日飛力獅表現，林岳平認為，「前幾局有5個保送，很重要的是第3局出局數，有辦法拿下來，這也滿不簡單的，如果他沒辦法撐到6局，局面就會不一樣，雖然投得跌跌撞撞，也很辛苦擋到第6局。」

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林岳平提到，「今天飛力獅單純控球比較飄，關鍵時刻有辦法取得好球，去壓制打者，形成無效飛球。」

高塩將樹今天完成最後2局，沒有派上終結者陳韻文，林岳平說明，「髙塩將樹第8局準備的時候，當時只有贏1分，有3分領先，會想要讓陳韻文當後防，如果髙塩將樹換下來，陳韻文狀況又不好，沒有人可以幫忙，兩個人都有準備，今天把高塩將樹消耗掉，明天就是陳韻文。」

第7局統一換上新秀李軍，中繼1局無失分，林岳平提到，「那一局滿關鍵的，投手教練希望讓李軍投，我擔心是他第2次上場，面對這種局面，有沒有辦法控制自己，今天表現很好，希望他慢慢累積經驗，變成我們很需要的左投。」

今天飛力獅投球時手指，似乎有出現破皮的狀況，飛力獅表示，「那個其實還好，不是很嚴重，沒什麼大不了，有時候多多少少會發生，盡量會去控制他，重要是感謝上帝，今天隊友都表現很好，很挺我。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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