味全打線變動不再「頭重腳輕」　葉總調整行程有原因

記者陳立勳／天母報導

味全龍22日4比1打敗統一7-ELEVEn獅，中止4連敗、對戰統一5連敗、天母主場8連敗，勝率重新回到5成，味全總教練葉君璋表示，「打線調動之後比較平均。」

今天在棒次上有所調整，收到不錯效果，葉君璋認為，「看起來串連性有比較好，之前比較有頭重腳輕的感覺，今天這個調動，算是比較平均，從頭到後面，比較可以得分，這是滿大的差別。」

從統一主力洋投梅賽斯（C.C.Mercedes）手中攻下4分，葉君璋認為，「打得好不好是球員本身的狀況，他們掌握得到，不是很怕好的投手，當然對方真的是一個滿不錯的投手，主要還是要對自己打擊有信心，這是比較好的。」

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▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

葉君璋表示，「不管有沒有被淘汰，都會有壓力，如何調適心情，這一點滿重要，我們球隊有做了一些調整，包括行程上調整，希望對他們有幫助，看得出來今天專注力有比較好一點。」

另外，林智勝貢獻雙安與勝利打點，葉君璋表示，「林智勝在場上的確會給小學弟安定的感覺，第一個打點是他，這是很重要的一部份。」

總算結束連敗，葉君璋直言，「最近這幾個禮拜，可以感覺到球隊氛圍，好像壓力滿大的，相信這場比賽，讓我們有鬆一口氣，希望可以繼續保持下去。」

今天特別要求選手在下午1點半以後才能進到球場，調整球隊行程，葉君璋提到，「球員都是滿自主，每天在球場時間，比一般球隊還要多，會造成疲勞與壓力，態度是對的，讓自己更好是對的，還是要讓自己在以最好狀況面對比賽，希望調整之後，可以越來越順利。」