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吉力吉撈先發守一壘　葉總談上半季失利關鍵

▲▼ 吉力吉撈．鞏冠「將錯就錯」生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）
▲吉力吉撈．鞏冠先發守一壘。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍昨天1比4不敵統一7-ELEVEn獅，上半季淘汰指數歸零，今天繼續與統一交手，吉力吉撈．鞏冠先發守一壘。

昨天味全輸球，上半季剩下5場補賽，今天林智勝先發打第4棒，吉力吉撈．鞏冠先發守一壘，趙璟榮上一軍，曹祐齊下二軍。」

葉君璋表示，「扣除掉今天，上半季還有4場補賽，一樣會正常調度。」

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回顧上半季，原本味全取得領先位置，無奈近期狀態下滑，目前落居第4位，葉君璋坦言，「可惜當然是會，其實球隊一開始狀況不是特別好，只是別人狀況沒有很好，所以勝率比較高一點，別人慢慢進入狀況，我們狀況沒有特別好。」

葉君璋提到，「包括遇到鑀龍（Aaron Leasher）受傷，還有球隊打擊狀況沒有上來，這是比較可惜，主要是打擊沒有發揮。」

不過今天上半季包括王順和、劉俊緯等年輕球員都逐漸有所表現，葉君璋認為，「王順和過去在二軍表現都很不錯，一直都相信他是有能力，以前在世界青棒錦標賽拿過明星三壘手，打擊有一些天份，腳程也很快，臂力也很好，只是一軍機會沒有那麼多，現在隨著時間更成熟，包括去年去澳洲職棒比賽，現在比較像是成熟的球員。」

同時葉君璋點名，「郭天信上半季也不差，劉俊緯打擊也還不錯，至於曾聖安打擊方面還差一點，其他都還不錯。」

關鍵字： 中職味全龍

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