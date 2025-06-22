上半季8轟超乎預期　林子豪不猶豫：滿意擊球內容　



▲林子豪。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅內野手林子豪今年上半季還沒打完，已經轟出8支全壘打，寫下生涯新高，林子豪對於擊球內容感到滿意。

今年林子豪出賽43場，8支全壘打，26分打點，上壘率0.315，長打率0.496，打擊率0.252，其中打點數追平生涯最多，全壘打產量倍增，過去最多單季只有4轟。

上半季進入最後階段，談到上半季表現，林子豪認為，「已經超乎預期，原本想說追平過去最高的4轟就很好，就是專注做一樣的事情，想法簡單一點，選球方面做得還不錯，明確知道要打什麼球，上去先設定好。」

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林子豪提到，「今年策略上就是能揮就揮，不要去猶豫，過去打擊滿容易猶豫，今年就是打不好就算了，林岳平總教練也不會講什麼，讓我自由發揮，今年可以大膽去嘗試。」

同時林子豪也說，「今年比較少去選球，盡量往場內打，有時候打到野手正面，滿多平飛球被接到，不會設定打擊率，想說把球打強，有時候打得好，不一定是安打，目前擊球內容覺得還不錯，不要打無效的飛球，也都還OK，成績是還可以，但擊球內容是滿意的。」

林子豪強調，「如果只是為了打擊率，而是去碰球，這樣也不好，就是看球季結束後，再看哪邊可以進步，不要一直選球，選到後面沒有好球可以打。」