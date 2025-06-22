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改善味全龍火力問題　葉總持續提醒：擊球要確實

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍今年上半季團隊打擊發揮不算理想，近期味全總教練葉君璋想辦法改善，同時提醒選手擊球要確實。

昨天葉君璋提到，球隊雖然已經5年，很多球員都在摸索當中，過去只有林智勝有經驗的打者，球隊大多是郭天信、李凱威、張政禹，都是靠腳程或是擊球率為主的打者，無形中比較沒有一個人可以去模仿。

同時葉君璋補充說明，像是統一7-ELEVEn獅有陳傑憲或是樂天桃猿有林立，是一個好的模板去學習。

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為了改善近期打擊問題，葉君璋這幾天找時間提點選手，他表示，「有小聯盟打擊方面的教材，這兩天找時間提醒選手，有時候球員注意力沒有那麼集中，尤其是遇到壓力的時候。」

葉君璋認為，「有時候不要太在乎結果，想說如果沒有安打怎麼辦？或是如果沒有把隊友送回來怎麼辦？光想這些事情，就沒辦法好好打擊。」

葉君璋進一步說明，「主要是攻擊方式，我們球隊沒有陳傑憲或是林立這種前輩，能以安打為主，偶爾也能有長打出現，可以在前面帶領，不是每個人都可以成為吉力吉撈．鞏冠、陳子豪、朱育賢、林智勝這種大砲，但是每個人都有機會成為陳傑憲或是林立。」

葉君璋直言，「只要強勁擊球，把球打進場內，就會有機會上壘，其實像是張政禹或是李凱威，本身都有能力，如果球隊能有陳傑憲這種類型的打者可以模仿，他們就會成為很好的打者。」

同時葉君璋再次強調，「希望打者擊球要確實，教練團這邊就是不斷提醒，減少無效的內野飛球，把球打得強勁，就會有機會。」

關鍵字： 中職味全龍

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