「請不要放棄我們」　林智勝有話想對龍迷說

記者陳立勳／天母報導

味全龍22日4比1打敗統一7-ELEVEn獅，中止4連敗、對戰統一5連敗、天母主場8連敗，味全43歲老將林智勝貢獻勝利打點，賽後林智勝特別有感而發，再強的球隊，也有不被看好的時候。

今天林智勝4打數敲出2支安打，包括首局敲出勝利打點，也替近期狀況不佳的球隊止敗，林智勝表示，「球隊當然會有比較低迷的時候，我也不是多厲害的人物，只是剛好在這場比賽有表現，跟大家一起把這場比賽贏下來，我想跟球迷說，再強的球隊，也有不被看好的時候，現在不過是過了一半，未來每一天球員與教練團，還有球隊全部人，會往美好的未來前進，請不要放棄我們。」



▲味全龍隊林智勝。（圖／味全龍隊提供）

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談到球隊上半季成績下滑，林智勝認為，「戰績本來就是大家比較在意，大家知道我們補了兩個重砲，大家對我們期待，會有一點壓力存在，這是一定的，有壓力才有動力，這是騙人的，壓力是自己給自己的，能做的就是在球場上把教練賦予的任務做好，無論第幾棒，或是守哪裡，做好才有贏球的機會，上半季我們可能做得不是那麼理想，當然也是有做好的時候，但我們還會繼續把成功率拉高，讓勝率慢慢地回來。」

被問到目前在球隊的定位，林智勝開玩笑說，「巧打者。」他認為，「如果願意犧牲自己，幫隊友推進，在我這個階段滿適合的，要像吉力吉撈．鞏冠或是劉基鴻有很好的長打，確實是不可能，但是用別的方式為球隊建功，我相信還是有很多方式，設定能夠推進跑者，如果能安打最好，那如果沒有，至少能把跑者送到得點圈，讓下一位打者送回來。」

今年季後將引退，面對打1場少1場的狀態，林智勝坦言，「心情其實滿平常的，至少有人在我前面退，至少有心理準備，盡量不要在引退那一天哭，應該滿難的，總是會走到這一步，下一步要怎麼走，那就再說吧，現在還是球員的身份，就是努力做好，跟著學弟一起把每場比賽做好。」

林智勝也說，「忘記多久沒有上場，聽球評說才知道2個月沒有上場，知道機會沒有那麼多，但還是把可以訓練的，維持強度的東西，包括與張建銘教練，還有吳嘉侑教練，把基本東西重新練回來，練了1到2個禮拜，結果全身痠痛，因為強度很強，但就是慢慢拉回來。」

以43歲又172天年齡拿到單場最有價值球員，成為年紀最長獲得單場最有價值球員的本土選手，史上最老單場最有價值球員是馬力龍（Angel Moreno）的44歲68天，林智勝直言，「我出去領獎差點哭了，沒想過會是我，現階段看他們比賽，他們打得好，比我自己打得好還要開心，因為他們還有很多未來性，但我要終點了，即使打得再好，也是希望他們比我更好，想把最有價值球員頒給王順和，他今天真得打得很好。」

另外，今天首局敲安，想要跑上二壘遭到觸殺，林智勝不好意思地說，「是我判斷錯誤，後面棒次還有機會得分，我把攻勢折斷，太過於積極，還以為腳程是年輕的時候，已經慢了許多，能跟大家一起拚，真的滿開心。」