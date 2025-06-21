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熱火成爭取杜蘭特最大黑馬！　美媒爆料新秀長人韋爾成有力籌碼

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火成為爭取杜蘭特最有力球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽將進入最終第7戰，不過球員交易市場早已火熱展開，根據美國媒體報導，目前轉隊傳聞最高的聯盟頂尖砍將杜蘭特（Kevin Durant），傳出可能被「黑馬」邁阿密熱火拿下，成為南灘軍團休賽季有力補強。不過據傳，這筆交易要能夠順利完成，熱火球團可能得送出本季表現出色，並入選年度新秀第二隊的長人韋爾（Kel'el Ware）。

根據美國媒體《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，目前聯盟多支球隊普遍認為，熱火已經非常接近透過交易拿下杜蘭特，但其中成功與否的重要關鍵，正是熱火是否願意將本季表現亮眼的新秀長人韋爾當成交易其中籌碼之一。

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現年僅21歲，身高213公分，臂展卻超過223公分的韋爾，在本季首輪第15順位加入熱火後，新秀年繳出9.3分、7.4籃板、1.1阻攻，整體投籃命中率高達55.4%，獲選年度最佳新秀第二隊殊榮。

根據西格爾報導，即便雙方在交易談判尚未抵達終點線，但韋爾很可能幫助雙方完成最終目標，如果熱火願意在交易籌碼內加上韋爾，而他正是鳳凰城太陽球團在與熱火的交易中，最想得到的球員，那麼杜蘭特很可能就能被交易至熱火。

▲熱火新秀長人韋爾，可能成為球隊爭取杜蘭特籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火新秀長人韋爾，可能成為球隊爭取杜蘭特籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特交易熱火韋爾Kevin DurantKel’el Ware

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